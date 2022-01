Hokejisté České Třebové mají volnou cestu do čtvrtfinále Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje, zbylých čtrnáct mužstev se již za dva týdny začne o místenku rvát v předkole. Kdo proti komu nastoupí, o tom se rozhoduje ve finiši nadstavbové části.

A nadále děním v soutěži cloumá COVID-19 a s ním spojené karantény pro postižená mužstva. Tentokrát nebylo možné odehrát duel České Třebové s Chocní, jinak se ale všechna utkání 13. kola stihla. Problém nastal až ve čtvrtek ráno, kdy karanténu nově ohlásili hokejisté Náchoda.

Potřetí za sebou bez vítězství. Celek Mountfieldu veze z jihu Čech „pouze“ bod

Skupina A, 13. kolo

Ještě dřív než Náchodští opustili skupinu „zdravých“, stihli odehrát pikantní derby na ledě Jaroměře. V přímém souboji o sedmou příčku předvedli hosté bravurní úvod, v němž si vystříleli tříbrankový náskok. Prostřední část ale patřila jasně soupeři a Jaroměř čtyřmi góly zcela otočila stav zápasu. Domácí už náskok nepustili a s přispěním hattricku útočníka Teubera vyhráli hladce 7:3.

Hrálo se také o páté místo a i zde byl úspěšnější pořadatelský celek, když Chrudim přetlačila Litomyšl. Divácky největší zájem byl o atraktivní souboj Nového Města s Novým Bydžovem a zde zase přímou bitvu o druhou pozici obrátili ve svůj prospěch hráči Stadionu (3:4).

Nové Město nad Metují – Nový Bydžov 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Hynek (Pohl, Zámečník), 20. Mert (Mach, Petr), 23. Mert (Veselý, Petr) – 12. Kubišta (Divíšek), 26. Bezděk (Jebavý, Postolka), 28. Černý (Kubišta, Veselý), 34. Černý (Kubišta, Eis). Rozhodčí: Šmika – Karlík, Kynčl. Vyloučení: 12:6, navíc Pohl 5 minut + OK, Klust 10 minut OT + OK, Hynek 10 minut OT – Malý 5 + 5 minut + OK. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 150.

Jaroměř – Náchod 7:3 (1:3, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Tomášek (Holub, Bujňák), 21. Kotrč (Teuber, Rind), 23. Teuber (Rind, Bujňák), 33. Teuber (Kotrč), 35. Rind (Kocián, Záliš), 44. Souček (Kotrč), 45. Teuber (Kotrč) – 2. Škoda (Zeman), 4. Vaňát (Prouza), 12. Sochor. Rozhodčí: Petr – Horák, Vodička. Vyloučení: 6:8. Bez využití. Diváci: 83.

Chrudim – Litomyšl 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 16. Cvrček (Pazdera) 24. Pavlík (Machač) 34. Cvrček (Štěpánek) 34. Votava (Hykl) 51. Machač (Kišš, Plch) 55. Karásek (Koreček, Plch) – 37. Drobný (J. Voříšek, Bláha) 45. Jankovský (J. Voříšek) 57. Barkóci (J. Voříšek, Drobný). Rozhodčí: Čížek – Padevět, Švejda. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 148.

Utkání Česká Třebová – Choceň bylo odloženo na úterý 1. 2., 19.30.

Aktuální tabulka

1. HC Kohouti Česká Třebová 12 11 0 1 0 63:25 34

2. Stadion Nový Bydžov 10 6 1 1 2 52:32 21

3. Spartak Nové Město n. M. 13 4 4 1 4 47:44 21

4. HC Spartak Choceň 11 6 0 2 3 43:35 20

5. HC Chrudim 12 6 1 0 5 48:41 20

6. HC Litomyšl 13 5 1 0 7 54:50 17

7. HC Jaroměř 13 1 1 1 10 27:78 6

8. HC Náchod 12 1 0 2 9 29:58 5

Program 14. kola – neděle 17.00: Česká Třebová – Nové Město nad Metují, Litomyšl – Nový Bydžov, Chrudim – Jaroměř, Choceň – Náchod.

Dohrávka 11. kola – pátek 18.00: Nový Bydžov – Náchod.

Dohrávka 10. kola – středa 2. 2., 18.30: Choceň – Nový Bydžov.

Neodehráno a bez termínu je zatím utkání 12. kola: Nový Bydžov – Chrudim. Dle aktuálních informací, které Deník má, nebudou z důvodu karantény náchodského mužstva odehrány zbylé dva zápasy tohoto mužstva v Novém Bydžově a Chocni.

Skupina B

Zatímco A skupině jasně vládne Česká Třebová, v béčku si jde za vítězstvím Moravská Třebová. Klíčový krok k tomu Slovan udělal ve 13. kole, když na vlastním ledě deklasoval druhé Hlinsko. Na konečný výsledek 8:2 to přitom dlouho nevypadalo. Ještě v polovině utkání hosté vedli. Pak ale neustáli famózní formu třebovského Dominika Cacha, jenž v utkání nastřílel pět branek a navrch přidal asistenci.

Činili se také hokejisté Trutnova, kteří našli střelecký apetit v souboji proti Třebechovicím. Ke škodě domácích hráčů přihlíželo výsledku 7:3 pouhých 70 diváků.

Moravská Třebová – Hlinsko 8:2 (1:1, 2:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 14. Cach (Marek, Čikl), 30. Cach (Dubovči), 37. Cach (Marek, Dubovči), 50. Čikl (Marek), 53. Cach (Čikl, Vysloužil), 54. Šíp (Kavan), 58. Cach (Peksa), 60. Fibrich (Cach) – 20. Bříza (Adolf, Hudec), 22. Bříza (Havel). Rozhodčí: Veselý – Pešková, Najman. Vyloučení: 0:3. Využití: 3:0. Diváci: 253.

Trutnov – Třebechovice 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Chytráček (Gabriel, Smékal), 14. Jan Tatar (Oppelt, Rada), 28. Janoušek (Šimoníček), 34. Janoušek (Oppelt), 39. Višňák (Smékal, Junek), 45. Smékal (Gabriel), 57. Šimoníček (Višňák, Janoušek) – 1. Wolf, 14. Wolf (Jušta), 26. Jušta. Rozhodčí: Machač – Figer, Šesták. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 70.

Frodl jako magnet přitáhl všechny puky. Po výhře nad Olomoucí si zaslouží sochu

Polička – Lanškroun 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 33. Kunstmüller (Malenovský), 51. Malenovský (Jindra), 54. Tobiáš (Martinů), 56. Krajíček (Nečas) – 4. Pejcha (Pražák), 40. Nastoupil (Pirkl), 44. Pirkl (Nastoupil). Rozhodčí: O. Škorpil – L. Matějka, Hájková. Vyloučení: 1:5, navíc Faltus (LAN) 10 minut OT. Využití: 1:0. Diváci: 73.

Dohrávka 11. kola

Polička – Moravská Třebová 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Malenovský (Martinů) – 15. Šíp (Fibrich), 17. Vysloužil (M. Filip, Langr), 32. Langr (M. Filip). Rozhodčí: Čížek – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 89.

Aktuální tabulka

1. Slovan Moravská Třebová 10 8 0 1 1 62:30 25

2. HC Hlinsko 11 5 2 1 3 56:52 20

3. SK Třebechovice p. O. 10 5 2 0 3 41:39 19

4. TJ Lanškroun 9 5 0 0 4 46:33 15

5. HC Trutnov 8 3 1 0 4 32:38 11

6. HC Spartak Polička 10 3 0 2 5 34:45 11

7. HC Opočno 10 0 0 1 9 34:68 1

Program 14. kola – neděle 17.00: Trutnov – Moravská Třebová, Třebechovice – Lanškroun, Opočno – Polička.

Dohrávka 6. kola – středa 2. 2., 19.00: Lanškroun – Polička.

Dohrávka 11. kola – středa 2. 2., 18.00: Opočno – Trutnov.

Dohrávky 12. kola – pátek 19.15: Hlinsko – Trutnov. Středa 2. 2., 19.00: Moravská Třebová – Třebechovice.

Nedohráno a bez termínu je zatím utkání 8. kola: Lanškroun – Trutnov.