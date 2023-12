/FOTOGALERIE/ Výhra v okresním derby mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí, ta chutná za všech okolností sladce. Platilo to tak vždy v minulosti a nejinak tomu je také v současnosti, takže litomyšlský obhájce krajského hokejového titulu si ve středečním večeru nadělil vítaný vánoční dárek pod hokejový stromeček. A oplatil tak věčnému rivalovi porážku z prvního vzájemného zápasu na domácím kluzišti.

HC Slovan Moravská Třebová vs. HC Litomyšl. | Foto: Jiří Kavan

Ještě, že přichází vánoční a novoroční přestávka v krajské hokejové lize. Ze středečního předvánočního kola odpadly další tři zápasy, celkem jich za poslední tři hrací termíny bylo přeloženo šest a takhle by to rozhodně dál nešlo. Nezbývá než doufat, že se týmy dají přes svátky zdravotně pokud možno dohromady, protože náročný program „vyšperkovaný“ navíc četnými dohrávkami na ně čeká i v lednu a únoru, kdy bude vrcholit boj o postup do play off a o co nejlepší výchozí pozici pro čtvrtfinále. A bylo by velmi záhodno, aby se odehrával bez nekončícího seriálu odkladů.

Hradec po pauze nestačil na Liberec, hořká premiéra pro finského gólmana

Zpět ale do moravskotřebovské Rehau arény, kde domácí tým tahal v prestižním souboji před nejvyšší návštěvou kola od začátku za kratší konec a neustále jenom dotahoval litomyšlský náskok. Třikrát se v průběhu duelu přiblížil na rozdíl jediné branky (postupně na 1:2, 2:3 a 3:4), jenže pokaždé mu soupeř znovu odskočil. Naposledy dvě sekundy před závěrečnou sirénou, kdy Aleš Půlpán (v zápase 2 + 2) střelou do opuštěné svatyně ukončil třebovskou snahu o vyrovnání při power play. „Od začátku jsme byli lepším týmem a rozdíl v první třetině mohl být i vyšší. Ve druhé části se hra vyrovnala a přitvrdila, nám se však povedlo držet dvoubrankové vedení. Do poslední třetiny jsme vstoupili s odhodláním, že to dáme, což se podařilo,“ radoval se kouč vítězů Petr Pešina. Jeho protějšek na lavičce Slovanu Kamil Přecechtěl se do statistiky utkání zapsal trestem do konce utkání.

Sotva se zdálo, že se choceňský Spartak probouzí ke zlepšeným výkonům a výsledkům, přišel tvrdý úder na solar. Další Spartak, konkrétně ten poličský, mu uštědřil nečekaný výprask. Domácím vyšel start do zápasu, rychle vedli 2:0 a kontaktní trefa kanonýra P. Prachaře potom byla tím posledním, co hosté směrem dopředu předvedli. Ve zbytku času lovili příděl kotoučů ze své sítě, poličští hokejisté se nebývale rozjeli a suverénně vyhráli.

Více peněz hradeckému sportu. „Navýšení je výrazné,“ říká Lejsek

Na dvou stadionech byly k vidění vyrovnané bitvy. Chrudim svedla tuhý boj o body s lanškrounskými Orly. I když domácí hokejisté vedli od 42. minuty 4:2, tak zdaleka neměli nic jistého, bojovný soupeř se v závěru dostal na kontakt a favorit si oddechl teprve poté, co dozněla závěrečná siréna pečetící vítězství.

Střetnutí Jaroměře s Náchodem bylo soubojem mančaftů, které stále pokukují po play off. Průběžný stav se tady přesýpal, domácím se ve druhé třetině podařilo otočit vývoj, ale na začátku závěrečné části bylo vyrovnáno. Rozhodla 53. minuta a trefa jaroměřského Kociána, na kterou hosté nenašli odpověď.

Zbývající středeční duel byl v Novém Bydžově otázkou výše konečného skóre.

KRAJSKÁ LIGA, 22. kolo:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Litomyšl 3:5 (0:2, 1:1, 2:2). Branky: 25. Augustin (Palička, Cach), 49. Vaňous (Dubovčí), 55. Blaháček (Faltus, Kavan) – 3. Voříšek (A. Půlpán), 13. A. Půlpán (Vomočil), 27. Voříšek (A. Půlpán, Stoklasa), 54. Jakubec (Vomočil), 60. A. Půlpán. Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Kukla. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 235.

HC Spartak Polička – HC Spartak Choceň 7:1 (2:1, 3:0, 2:0). Branky: 4. Boštík (Tobiáš, Vondra), 6. Střecha (Kunstmüller, Martinů), 24. Tobiáš, 36. Martinů (Kunstmüller), 40. Tobiáš (Elis), 47. Martinů (Střecha, Kunstmüller), 58. Elis (Zobač, Boštík) – 16. P. Prachař (Jan Polák, Adámek). Rozhodčí: Kolář – P. Kopecký, J. Kopecký. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 113.

HC Jaroměř – HC Náchod 5:4 (1:2, 3:1, 1:1). Branky: 20. Petira (Háze, Kašpar), 21. Kocián (Háze, Kašpar), 29. Háze (Souček, Kocián), 38. Kotrč (Souček), 53. Kocián (Souček) – 9. Matouš (Vytlačil), 11. Maršík, 26. Vondřejc (Červíček), 43. Maršík (Kocián, Matouš). Rozhodčí: Pecha – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 3:10, navíc Novák 5 min. + OK, Pelda (oba NA) OK. Využití: 1:1. Diváci: 109.

HC Chrudim – HC Orli Lanškroun 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). Branky: 5. Novák (Jiří Polák, Hybeš), 30. Linhart (Novák, Kostka), 33. Jiří Polák (Novák, Cvrček), 42. Pavlík (Urban, Hrdlička) – 9. Krč (Vogel, Šembera), 15. Šembera (Dvořák, Krč), 58. Šembera (Krč, Kužílek). Rozhodčí: Pilný – Schaffer, Pitra. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:1. Diváci: 100.

Stadion Nový Bydžov – HC Opočno 15:2 (3:0, 7:1, 5:1). Branky: 4. Divíšek (Matějíček), 15. Postolka (Eis, Chára), 16. Hlaváček (Jebavý, Matějíček), 24. Hlaváček (Jebavý), 26. Borovec, 27. Chára (Špinka, Postolka), 29. Jebavý (Kopecký, Pilný), 32. Hlaváček, 39. Pilný (Kloz), 40. Chára (Eis, Postolka), 42. Pilný (Chára), 44. Divíšek (Jebavý, Borovec), 49. Jebavý (Divíšek, Borovec), 54. Chára (Eis, Jebavý), 60. Hlaváček (Jebavý, Divíšek) – 36. Mervart (Podzimek), 52. Zelený (Bureš, Tomášek). Rozhodčí: Karlík – Vodička, Volf. Vyloučení: 6:8. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 130.

Odložená utkání: HC Hlinsko – HC Kohouti Česká Třebová, TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Dvůr Králové nad Labem, SK Třebechovice pod Orebem – HC Trutnov.

BK Nová Paka volný termín.

Aktuální tabulka:

1. Česká Třebová 20 16 0 1 3 127:44 49

2. Hlinsko 19 13 2 2 2 115:62 45

3. Nové Město 18 14 1 0 3 122:50 43

4. Chrudim 21 14 0 1 6 81:74 43

5. Moravská Třebová 21 12 2 1 6 108:56 41

6. Nová Paka 18 12 2 0 4 103:57 40

7. Litomyšl 19 12 2 0 5 100:69 40

8. Nový Bydžov 20 10 1 0 9 100:74 32

9. Trutnov 19 8 2 1 8 83:79 29

10. Jaroměř 21 8 1 2 10 73:91 28

11. Náchod 21 7 0 3 11 78:90 24

12. Lanškroun 20 6 1 1 12 73:91 21

13. Třebechovice 20 6 1 0 13 86:106 20

14. Choceň 20 4 2 2 12 76:114 18

15. Polička 21 5 0 1 15 79:125 16

16. Dvůr Králové 19 4 0 2 13 68:117 14

17. Opočno 19 0 0 0 19 39:212 0

Další program:

Středa 3. ledna, 18.00: Nová Paka – Opočno, 18.30: Hlinsko – Dvůr Králové nad Labem. Neděle 7. ledna, 17.00: Trutnov – Litomyšl, Opočno – Moravská Třebová, Náchod – Hlinsko, Lanškroun – Dvůr Králové nad Labem, Polička – Nová Paka, Nové Město nad Metují – Třebechovice pod Orebem, Jaroměř – Nový Bydžov, 17.30: Choceň – Česká Třebová.