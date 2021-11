V Pardubicích berou smrtelně vážně fakt, že první čtyři celky hokejové extraligy se vyhnou prvnímu kolu play off. A tak Dynamo nahodilo své dynamo hned od prvních kol. A výsledek? Vede si více než dobře. V reprezentační pauze Královi "poddaní" nejdříve dobíjeli baterky, aby se s ještě větším elánem vrátili do tréninkového procesu. "Klukům jsme dali tři dny volna. Nechtěli jsme, aby trávili čas na zimáku. Jak se říká, aby vypadli, odjeli si klidně někam na hory. Od začátku sezony jsme jeli v kuse, takže je nutno psychicky úplně vypnout. Odreagovat se od hokeje," popisuje v exkluzivním rozhovoru pro Deník svoji strategii Richard Král.

Richard KrálZdroj: Deník/Luboš Jeníček

Jak jste spokojen s dosavadní sezonou?

Před sezonou jsme si dali cíl figurovat do čtvrtého místa a ten se nám zatím daří plnit. Máme náskok nějakých šest bodů na pátého v pořadí. S tím určitě panuje spokojenost. Samozřejmě výkony mohou být lepší ale také horší. Jak už to ve sportu bývá, tým má lepší i horší zápasy. Nejsme výjimkou. Když to vezmu v globále, tak jsme spokojeni. Jasně, někteří hráči mají na víc, než nyní předvádějí, ale já věřím, že se jejich výkony ještě zvednou.

Řešíte umístění už nyní, nebo vás spíše zajímají výkony a předvedená hra. Tedy důležité faktory pro play off?

To jsou spojené nádoby. Když budete mít dostatek bodů, tak budete mít daleko větší klid na práci. Asi by nebylo dobré hrát hezký hokej a motat se někde kolem desátého místa. Obě složky musí být vyvážené. Určitě ještě je prostor ke zlepšení výkonů, které bychom chtěli stabilně předvádět. Směrem k play off chceme zlepšovat naši defenzivu, kde je velice důležitá. Abychom se vyvarovali chyb, které děláme. Směrem dopředu je to slušné. Nějaká síla týmu tam je.

60 procent bodů

Stanovil jste si nějakou bodovou hranici, na které jste chtěl s týmem stát v reprezentační pauze před Karjala Cupem?

Máme zjištěno, že na zisk čtvrté příčky je potřeba zhruba šedesát procent bodů. Toho se držíme a rádi bychom v tom pokračovali.

Nicméně za 22 kol jste nasbírali 42 bodů. Je to podle vás dostatek nebo málo? Z jakých zápasů vám body chybí a kdy jste je naopak získali nad plán?

Ze svých zkušeností vím, že se to v dlouhodobé soutěži nějakým stylem zhruba tak vykrátí. Některé zápasy otočíme v posledních vteřinách, některé v koncovce prohrajeme, nebo ztratíme. Jako naposledy s Hradcem. To byly zbytečně ztracené dva body. Na druhou stranu jsme v samotném závěru urvali výhru v Liberci. Navíc jsme otočili spoustu zápasů, ve kterých jsme prohrávali. Především zásluhou výborných třetích třetin. Chtěli bychom podávat stabilní vyrovnané výkony. Myslím si, že se nám to daří. Neměli jsme žádnou šňůrou, že bychom prohráli více zápasů po sobě. Spíše jsme zaznamenali šňůru do plusu.

V jednu chvíli jste vystřelili až na vedoucí příčku. Zajisté příjemný pohled. Přesto není lepší být schovaný trochu v závětří a připravit se zaútočit zezadu?

Vyplynulo to ze skutečnosti, že jsme měli oproti některým soupeřům o zápas možná i o dva víc. Tím pádem jsme vypluli na první místo. V průběžné tabulce vůbec není rozhodující, jestli jsme první, druzí nebo třetí. Chceme se držet nahoře a uvidíme, co z toho vypadne na konci sezony. Do play off určitě chceme jít z první čtyřky, abychom se vyhnuli prvnímu kolu. Abychom mohli v klidu potrénovat a na vyřazovací boje se pořádně připravit.

V domácím prostředí jste prohráli pouze jednou v základní hrací době. Stávají se Pardubice tou pevností z minulosti?

Kdo chce hrát nahoře a být dobrý, je pro něj základem vyhrávat domácí zápasy. U nás chodí na hokej strašně moc fanoušků, kteří jsou skvělí a pomáhají nám. Je to také jejich zásluha. Věřím, že v tom budeme všichni pokračovat a na našem stadionu budeme nejlíp jen vyhrávat.

Venku patříte k těm úspěšnějším týmům. Je vám jedno, kde hrajete? Pomineme-li diváckou atmosféru.

Každému týmu se hraje líp doma. Ať je to kvůli tomu, že nemusí cestovat, že je zvyklý na svoji kabinu i stadion. Domácí prostředí je pro nás určitě výhodou. Logicky, když chceme hrát nahoře, tak musíme vyhrávat o venku. Myslím, že to mají stejně ostatní týmy i hráči. Domácí prostředí je zkrátka domácí prostředí.

Už jste to naznačil. Několikrát jste úspěšně obrátili vývoje zápasů. O čem to svědčí?

Svědčí to o kvalitě i síle naše týmu. A také bojovnosti našich hráčů. Opravdu jsme byli schopni několik zápasů otočit. Ve třetí třetině předvádíme takový nátlakový hokej, kdy jsme schopni zamknout soupeře v jejich obranném pásmu a dostat je pod tlak. Taková hra ale nejde praktikovat celých šedesát minut, protože to by bylo extrémně fyzicky náročné.

Proč tedy máte, řekněme, vlažnější začátky a pak musíte honit body v závěrečné periodě?

Nevím. Už jsme to řešili. Víte, ono je to jak kdy. Třeba v domácím zápase s Hradcem jsme měli výbornou první třetinu a výpadek jsme měli spíše v té druhém kdy nás přehrával. Nebo u nich jsme odehráli dvě fantastické třetiny. Měli jsme obrovské šance a pak nám tam spat do šatny jeden gól. A v té třetině to napadalo do naší sítě.

Výborní směrem dopředu

Mluvíte o obou zápasech s Hradcem. V nich jste naopak dopustil dva velké obraty. Zejména ten druhy byl trestuhodný. Pohledem laika to vypadalo, že už se hráči viděli na pozápasové vítězné rozlučce. Co vy na to?

V závěru nám chyběla větší zarputilost a obětavost. Hradec jsme za tři půl minuty pustili asi do tří střel, z toho dvě byly gólové. Určitě se daly vykleknout, nebo zahrál líp střední pásmo. Postrádal jsem tam důraz jako například v domácím utkání s Boleslaví nebo Vary, kdy jsme byli schopni třeba šest střel zblokovat.

Traduje se, že ve fotbale je dvougolové vedení zrádné. Platí něco podobného v hokeji v tom smyslu, že tým co vede, už se vznáší ve vítězných výšinách?

To úplně nevím, protože dva góly jsou dva góly, takže bych to tak nebral. Samozřejmě, jsme daleko víc věřili, že už je to v klidu. Koncentrace byla slabší, což se nám vymstilo.

Připsali jste si zhruba třetinu zápasů s remízovým koncem a pět ze sedmi nastavovaných zápasů dotáhli k bodu navíc. Je to jen o štěstí?

Tohle o štěstí není. V prodloužení se hraje tři na tři a na tréninku si podobné situace modelujeme. Je to o hráčích, jak si dokážou vyhovět, jak umí být zodpovědní, jak v těch třech dokážou přebírat hráče soupeře. Vyhraje ten, kdo udělá míň chyb. Je to kvalitě. A co se týče nájezdů, samozřejmě říká se, že je to o štěstí, ale někdo tu rozhodují penaltu musí dát. Tím, že jsme je většinou zvládli, tak to naši hráči musí umět.

Pardubice znovu vsadily na útočný hokej. Je to rukopis bývalého kreativního hráče a střelce. Chcete raději soupeře přestřílet než přebránit?

Musíme si uvědomit, že jsme přebírali nějaký tým. Ten jsme trochu obměnili, ale furt je tady strašně hráčů, kteří jsou kreativní a výborní směrem dopředu. Myslím, že kdybychom je zabíjeli defenzivou, nemělo by to cenu. Samozřejmě nejlepší by bylo najít rovnováhu mezi útočným hokejem a dobrou obranou. Na tom chceme v sezoně zapracovat, abychom v play off byli velice dobří i v defenzivě.

Sedmdesát vstřelených branek vás i v tomto ohledu řadí ke špičce ligy. Máte k produktivitě nějaké výhrady?

Vždy můžete dát více gólů. Někdy se v zápase se daří, podruhé ne. Například Robert Říčka má momentálně fantastickou fazonu. Někteří kluci se naopak dlouho trápili a teď jim tam nějaké napadaly. Ať už je to Cam (Anthony Camara) nebo Robert Kousal. Věřím, že nastartují další hráči a ti co dávali góly, si střeleckou formu udrží.

Zaujal mě ještě fakt. Z těch sedmdesáti branek jich dali beci jenom šest. Čím si to vysvětlujete?

Upřímně řečeno, tohle jsme neřešili. Není důvod. Také naši obránci hrají aktivně. Máme v týmu kreativní beky, kteří umějí podpořit útok. Do šancí se dostávají, takže podle mě je to otázka času, kdy se začnou prosazovat.

Jaké to je pro trenéra mít takto vyrovnanou dvojici, která figuruje v první desítce nejlepších? A je to tak, že v současném hokejovém světě už by to nešlo s výraznou jedničkou zvládnout?

Ve světě to většinou takto funguje. Samozřejmě většinou bývá stanovena jednička i dvojka. Nicméně ty porce jsou rozděleny zhruba šedesát na čtyřicet procent. Není to už prakticky nikde tak, že by někdo odchytal celou sezonu a pustil tam toho druhého na dva zápasy. Kór letos. Znovu se hraje dvakrát třikrát týdně. Nějakých padesát šest zápasů, k tomu play off, tak ta porce je obrovská. Na jednoho gólmana by toho bylo moc. My jsme chtěli mít dva vyrovnané gólmany, což se nám podařilo. Máme dva kvalitní gólmany a snažíme se jim dát plus minus stejnou porci zápasů.

Zároveň je dopředu žene vzájemná konkurence.

To také. Oba dva ale spolu výborně vycházejí. Zatím jejich soužití funguje.

Hodně vylučovaných, málo přesilovek

Dynamo je momentálně nejtrestanějším týmem, respektive nasbíralo nejvíce trestných minut. To je v případě technického mančaftu trochu záhada, nemyslíte?

V poslední době jsme měli šňůru zápasů, kdy jsme dělali zbytečné fauly. Vyráběli jsme hodně útočných faulů a neodpustili jsme si ani oplácení. To jsme pochopitelně s týmem řešili. Nemělo by se nám to stávat, protože nás to stojí síly. Hráči, kteří nenastupují do oslabení, vypadnou z tempa. Snažíme se na tom pracovat a před play off musíme zbytečné tresty vymýtit. Je k tomu ale nutno poznamenat, že v některých zápasech nás rozhodčí moc rádi neměli…

Alespoň si vyzkoušíte před play off hru v oslabení a v ní patříte k nejlepším v extralize.

Čísla jsou dobrá. S tím můžeme být spokojení. To samé platí pro využívání přesilovek. V obou činnostech jsme do třetího místa. Pochopitelně si dovedu představit, že bychom mohli hrát v přesilovkách líp. Někdy nám hra skřípe, nicméně ta statistická čísla nelžou.

Naopak se dostáváte k přesilovkám téměř nejméně z celé extraligy. Máte tak hbité hráče, že je soupeř nestačí faulovat?

Je to paradox. Jsme techničtější tým, ale máme hodně vyloučených a naopak na nás je pískáno málo faulů. I když se snažíme hrát aktivní hokej a hodně času strávíme ve třetině u soupeřů.

Už jste to zmínil, v procentuálním využívání přesilovek patříte ke špičce extraligy. Nebylo by od věci upustit od pardubické elegance a k těm faulům soupeře více nutit?

Nemyslím si, že by nám chyběla dravost. Nabádáme hráče k velkému tlaku do brány. Někdy se to daří, někdy míň. Furt si ale myslím, že by těch nedovolených zákroků na nás mělo být odpískáno víc…

Hýčkáte si nejlepšího střelce celé soutěže. Překvapilo vás, že Robert Říčka nebyl nominován do národního týmu pro Karjala Cup?

Těžko povědět. Víte, já jsem o tom ani nepřemýšlel. Na tyto turnaje trenéři většinou berou mladé kluky. Moc, řekněme, třicátníků v reprezentaci není. Pro Roberta možná lepší, protože měl zlomený nos. Takže se může dát do kupy.

Pro vás také lepší, kromě Matěje Blümela můžete v reprezentační pauze pracovat s celým kádrem. Nicméně neměl mít třetí celek extraligy v národním týmů více zástupců?

To je otázka na reprezentační trenéry. Jaké mají dlouhodobé plány, jestli už je směřují k olympiádě. Nominace je jejich věc. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom měli v nároďáku víc hráčů. Možná by si zasloužil nominaci jeden z gólmanů…

Na co jste se zaměřili v reprezentační pauze. Čtrnáct dní je dlouhá doba, na druhou stranu je potřeba také při nahuštěném programu zregenerovat…

Klukům jsme dali tři dny volna. Nechtěli jsme, aby trávili čas na zimáku. Jak se říká, aby vypadli, odjeli si klidně někam na hory. Od začátku sezony jsme jeli v kuse, takže je nutno psychicky úplně vypnout. Odreagovat se od hokeje. Sešli jsme se znovu ve čtvrtek a do neděle jsme jeli dvoufázově. Pondělí je volné a od úterka už se budeme připravovat na páteční zápas ve Varech.

Traduje se, že od finského turnaje do Vánoc se jedná o zásadní období. Po svátcích se přímá účast v play off honí těžce. Nastřádáte tedy dostatečný počet bodů pro vysněnou čtyřku?

V prosinci i lednu nás čeká hodně zápasů a opravdu se bude sezona lámat. Proto jsme chtěli mít dobrou výchozí pozici. Uvědomuje si také náročnost nadcházejícího období a tak tréninky jsou a v tomto týdnu budou intenzivnější, než jsme je měli v nahuštěném programu.

Poslední otázka. Jaká je podle vás úroveň soutěže s rekordním počtem účastníků. A jak její kvalitu ovlivnil či neovlivnil covid?

Covid ji momentálně neovlivňuje, nicméně uvidíme, co přinesou nadcházející dny a týdny. Na druhou stranu minimálně devadesát procent hráčů v extralize je naočkovaných, tak by žádný velký problém nastat neměl. Co se týče úrovně je velice slušná. I když to by spíš měli posoudit hráči, kteří se přejdou z naší ligy do švédské, finské ligy nebo nebo naopak. Navíc hokej se každým rokem nějak vyvíjí a srovnávat byť dvě sezony po sobě je těžké.

Králova řeč aneb Jak trenér hodnotí nové tváře

„Obecně u všech kluků, co jsme sem brali, jsme si zjišťovali jejich morální vlastnosti. Aby byli charakterově dobří a zapadli k nám do kabiny. Aby kabina fungovala, abychom neměli hráče kvůli kterému by to v partě neklapalo. To se nám zatím povedlo.“

Robert Říčka: Předvádí výkony až nad očekávání. Jeho čísla, jeho góly. Věděli jsme o jeho kvalitách. Má dobrý výběr místa v útočné třetině. Chce ty góly dávat. Tlačí se do koncovky. Za každý zápas má hodně střel. Logicky pak mu tam něco musí spadnout. Každopádně podává velice dobré výkony.

David Cienciala: Je spíše nahrávačem než střelcem. S Robertem si sedli nejen po hokejové stránce ale i lidsky. Skvěle se doplňují a na ledě si vyhoví. Hodně se o hokeji spolu baví, vzájemně si vypomůžou. Nezbývá doufat, že jim ta spolupráce vydrží dál.

Adam Musil: Je to strašně důležitý hráč pro tým. Silný na kotouči, výborný v předbrankovém prostoru. Využíváme ho na oslabení. Všichni od něj očekávali spoustu gólů. Upřímně řečeno, my ty body od něj ani úplně nepotřebujeme. Mně osobně nebude vadit, když nenasbírá tolik kanadských bodů, které od něj očekává veřejnost. Není to zásadní měřítko. Adam má jiné přednosti a týmu je prospěšný v jiných činnostech. Samozřejmě by mohl mít bodů víc, ale nějakým stylem naše představy naplňuje. Spíš jde o jeho vnitřní klid. Nabral si toho na sebe moc. Do toho novináři… Bavíme se spolu o tom. Ale podle mě je zbytečné, aby to tak řešil a musel mít bod na zápas.

Marek Hecl: Marek měl výborný začátek. Je to šikovný hokejista, technicky vybavený a má dobré zakončení. Zkraje sezony dál několik důležitých gólů. Pak se zranil, když laboroval se zády. Rozehrával se ve Vrchlabí, kde vstřelil i nějaké góly. Od pátku s ním znovu počítáme do základní sestavy.

Dennis Robertson: Stabilní bek, který má vyváženou defenzivu i ofenzivu. Teď ale po něm budeme vyžadovat více té obranné práce. Hraje totiž ve dvojici s Honzou Košťálkem, který je víc ofenzivní a umí líp podpořit útok.

Jan Košťálek: Honza je dobrý směrem dopředu, takže ho nebudeme dávat někde, aby bránil. Jasně je to bek a bránit musí. Nicméně jeho doménou je útočná hra a v tom ho budeme držet. Neměl optimální začátek, čekali jsme od něj víc. Měli jsme spolu nějaké hovory. Teď už se udržel na kotouči, byl schopen ho sám vyvézt, rozehrát nebo se dostat do koncovky. Jeho výkony už se přibližují našim představám.

Dominik Frodl: Je to velice spolehlivý gólman i člověk. Podává kvalitní výkony. Celkově se mi líbí jeho pracovitost a chování v kabině. Byla to velmi dobrá volba.