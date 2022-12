To se ale nestalo a stejně jako v první čtvrtině ukončili minisérii dvou proher vítězstvím. Na svém ledě udolali v dohrávce 1:0 Litvínov. Ano, zopakoval se totožný výsledek z prvního vzájemného střetnutí. S jedním podstatným rozdílem: Dynamo vyhrálo v základní hrací době a z vedoucí příčky vystrnadilo Vítkovice. Zatímco na severu Čech až na nájezdy.

Dvakrát a dost! Pardubice proti Litvínovu opět na vítězné vlně

Poslední zápas Pardubic v první polovině základní části napsal také několik příběhů. Do jejich sestavy se po sedmdesáti dnech a blíže nespecifikované nemoci vrátil Tomáš Hyka. Po přesunu z Karlových Varů se vrátil na známý led Tomáš Vondráček. Roman Will vychytal třetí nulu v sezoně. Pro zajímavost: jako první v soutěži. Odpoutal se tak od „stájového“ kolegy Dominika Frodla, který pro změnu vygumoval litvínovské střelce na jejich půdě. No a David Cienciala se trefil po devítizápasovém střeleckém mlčení. Dynamo skórovalo po dlouhých šesti třetinách, přesně řečeno po 121 minutách.

Vyrovnané utkání bez šancí

Úkol před utkáním s Litvínovem zněl jasně: Zavřít to vzadu. Dlouho nejlepší obrana celé soutěže totiž v posledních třech kolech pustila své soupeře k deseti gólům.

„Po dvou prohrách jsme doma chtěli samozřejmě vyhrát. Zlepšili jsme se v defenzivě. Podpořil nás výborný gólman, který chytil několik rozhodujících šancí. Jednalo se ale o vyrovnané utkání. Na obou stranách nebylo tolik šancí. My jsme zápas odbojovali a jsme rádi, že jsme zase vyhráli," konstatoval pardubický asistent Marek Zadina.

Druhá nejlepší ofenziva soutěže se sice nepředvedla, ale v tomto případě světil účel prostředky. O jedinou branku se postaral David Cienciala. V přesilové hře, která Pardubicím v této sezoně moc nejde. Respektive ve využívaní početních východ patří Dynamo k podprůměru extraligy.

Tomáš Hyka se vrátil po dlouhé nemoci na led.

Hyka po sedmdesáti dnech

Vítězný návrat si před domácím publikem prožil Tomáš Hyka, kterého trápila delší nemoc. Diváci ho přivítali potleskem.

„Musím říct, že jsem se cítil skvěle. Strašně jsem si to užil, vyhráli jsme. Jsem rád, že jsem mohl znovu naskočit do zápasového rytmu,“ svěřuje se Tomáš Hyka po svém prvním startu od 27. září a třítýdenním individuálním tréninku.

Zakotvil ve čtvrté řadě, která logicky nedostává na ledové ploše tolik příležitostí. Přeci jenom jeho pauza trvala více než dva měsíce.

„Byli jsme s trenérem dohodnuti, že dostanu takovouto roli. S tím, že uvidíme, jak se budu cítit. Jsem rád, že jsem dostal šanci i v přesilovce. Vyzkoušel jsem si svém možnosti, jestli už mohu hrát ostrý zápas, nebo dál jen trénovat,“ podotýká.

Hyka se připojil k týmu na posledním tréninku před zápasem s Litvínovem. A trenéři ho hned zařadili do sestavy.

„Tak nějak jsem v to vnitřně doufal. Na led už nějaký čas chodím, tak bylo jen otázkou, jak si herně sednu s ostatními spoluhráči. Je velký rozdíl, když člověk trénuje sám a pak s týmem,“ připomíná Tomáš Hyka, který pardubické příznivce ubezpečuje o svém zdraví: „Myslím si, že už jsem připravený a tělo dobře snáší zátěž.“

Tomáš Vondráček se po letech vrátil do Pardubic.

Vondráček po čtyřech letech

Na starý známý led se vrátil Tomáš Vondráček. Ještě nedávno kapitán Karlových Varů se stal součástí trejdu, když na západ Čech putoval mladík Filip Koffer. Pomalu si ani nestačil vybalit a už se oblékal k mistrovskému zápasu.

„Bylo to pro mě trochu hektické. I když jsem o tom nějakou dobu věděl, tak ještě v pondělí odpoledne nebylo nic jisté. Až někdy ve čtyři mi volali, že bych se měl hlásit v Pardubicích. Tak jsem si rychle sbalil ve Varech nějaké osobní věci, přihodil výstroj a přesunul se,“ vysvětluje okamžitý přejezd Tomáš Vondráček, který mohl litovat, že přes existenci letišť v obou městech neexistuje přímá linka… „Tým je tady skvělý, to už všichni vědí. Jsem rád, že jsem začal výhrou, což pro mě představuje lehčí start. Jen doufám, že to bude takto pokračovat."

Vondráček vyfasoval číslo 28 a zařadil se do druhé formace. Po bok Adama Musila a Roberta Říčky. Do statistiky duelu se nijak nezapsal.

„Úplně dobře jsem se necítil, protože víceméně šest týdnů jsem byl mimo. Nehrál jsem žádný zápas, trénovat jsem začal až koncem minulého týdne. Bude otázka chvíle, kdy se dostanu do tempa zpět a zpátky naberu nějakou kondici," vysvětluje.

Jak již bylo řečeno, Vondráček v Pardubicích v minulosti působil, konkrétně v sezonách 2017/2018 a 2018/2019. Oba ročníky však dokončil v kádru Komety, kde oslavil také jeden titul. Mistrovskou auru by jistě rád přenesl do Pardubic. Jak se těšil na známou adresu?

„Tenkrát, když jsem odcházel, byla v Dynamu úplně jiná situace. Teď jsme vděčný za šanci v takovém týmu. Doufám, že pomohu k nějakému úspěchu,“ přeje si Tomáš Vondráček, který podepsal smlouvu až do konce sezony 2025/2026.