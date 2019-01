Východní Čechy - Dva měsíce pravdy. I tak se dá nazvat období, které mezi hokejovými mantinely čeká účastníky II. ligy mužů.

Z duelu 2. hokejové ligy Vrchlabí - Bílina (6:3). | Foto: Anton Martinec

Východočeské trio jde do nového roku v odlišných rolích. Vrchlabští, za které by již měly nastupovat i hvězdné posily typu Jaroslava Bednáře, se ve zbývajících třinácti duelech základní části pokusí zaútočit na vedoucí příčku, Trutnov a Dvůr Králové čeká pokus o zázrak v podobě dohnání ztráty na čtvrtou příčku zajišťující postup do vyřazovacích bojů.

Nejbližší program - sobota, 17.30: Klatovy – Dvůr Králové, Most – Vrchlabí, 18.00: Děčín – Trutnov.

Tabulka II. ligy, sk. Střed:

1. Jablonec 25 18 0 0 7 111:84 54

2. Vrchlabí 25 15 2 1 7 82:60 50

3. Kolín 25 13 2 2 8 91:67 45

4. Nymburk 26 13 0 2 11 88:88 41

5. Trutnov 25 9 2 2 12 79:92 33

6. Dvůr Králové 25 8 1 3 13 97:95 29

7. Letňany 25 5 1 0 19 67:111 17