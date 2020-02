Pro vrchlabský Stadion má porážka význam malý. Suverén soutěže poprvé prohrál s jiným než východočeských týmem. Po neúspěších s Trutnovem, Novou Pakou a před týdnem Dvorem Králové nestačili svěřenci kouče Baďoučka na třetí tým tabulky.

Trutnovští padli doma s řisutskými Buldoky, přesto mají čtyři zápasy před koncem základní části blíž k účasti v play off. Jediný konkurent z Jablonce nad Nisou totiž prohrál doma s Děčínem a na rivala dál ztrácí propastných osm bodů.

Třetí podkrkonošský tým ze Dvora Králové měl ve 41. kole volný los.

Trutnov - Řisuty 3:4

Pro oba soupeře šlo ve středu o důležitý zápas, ve kterém domácí usilovali o potvrzení své účasti v play off. Hosté sice již svoji definitivu měli, jakýkoliv bodový zisk by jim však přiblížil naději, že by čtvrtfinále začínali na domácím ledě na úkor Děčína.

Draci si nemohli přát lepší vstup do zápasu. Už po 31 sekundách ujel obraně Krsek a brejk vyřešil sebevědomím zakončením. Stav 1:0 vydržel do závěru 14. minuty, kdy povedená akce Středočechů vedla k vyrovnání z hole Patyka. Hosté se ale radovali pouhých třináct vteřin. O bleskovou odpověď se totiž postaral Jakub Tatar a hubený náskok si domácí nesli do šaten.

Důležitost utkání si oba celky uvědomovaly i v prostřední části hry, která divákům dlouho ne a ne přinést další změnu stavu. Až v čase 35:18 na gólmana Jirouška vypálil Planý a na oko nepříliš nebezpečná střela prošla do sítě – 3:1.

V té době Jablonec na domácím ledě prohrával s Děčínem 1:3 a Trutnov tak měl cestu do play off otevřenou. Jenže ve třetí třetině bylo vše jinak. Buldoky vrátil na dostřel využitím přesilové hry Novák a skvělý nástup hostů do závěrečné periody potvrdil vyrovnávacím gólem Petráš.

Řisuty to v této sezoně na Trutnov umí a ke smůlu podkrkonošského mužstva to dokázaly i ve finiši pátého vzájemného duelu. V polovině 55. minuty hosté dohrávali přesilovou hru a po jejím skončení dokonale otočil stav po sérii šťastných odrazů Formánek – 3:4.

Fakta – branky a asistence: 1. Krsek (Vácha), 15. Tatar (Poul, Junek), 36. Planý (Fedulov, Starý) – 14. Patyk (Petráš), 42. F. Novák (Patyk, Petráš), 45. Petráš (Patyk, Potechin), 55. Formánek (Petráš, Patyk). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Roischel. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 413. Třetiny: 2:1, 1:0, 0:3.

HC BAK Trutnov: Krofta (Ašenbrenner) – Višňák, D. Jirásek, Pohl, Suk, Junek, Vácha, Kynčl – Kubinčák, Starý, Planý – Fedulov, Škvrně, Janoušek – Krsek, Tatar, M. Poul – Faltys.

Mostečtí Lvi - Vrchlabí 3:2

Lídr tabulky se na dalekou cestu vydal bez hráčů, kteří znovu vypomáhali prvoligovému Ústí nad Labem (Vágner, Mrňa), i tak chtělo Vrchlabí v Mostě uspět. Domácím se ale povedl úvod zápasu a po gólu Smolky z 5. minuty vedl. Stadion srovnal ve vlastním oslabení Chalupou, v polovině prostřední části hry šli ale Severočeši znovu do vedení.

Ve zbytku periody Mostečtí přežili čtyři oslabení v řadě a na startu třetí části sami přidali třetí gól. Hozák sice záhy vrátil hostům naději, vyrovnat už ale favorit nestihl.

Fakta – branky a asistence: 5. Smolka (Bakrlík, Urbánek), 27. Bečvář (Kuběna), 44. Bečvář (Kuběna, Urbánek) – 17. Chalupa (Niko), 47. Hozák (Kastner). Rozhodčí: Velčovský – Kučera, Janíček. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 380. Třetiny: 1:1, 1:0, 1:1.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Abrahám) – Jirků, Havránek, Bendík, Voženílek, Vašíček, Niko, J. Moník, T. Kynčl – Bednář, Sýkora, Urban – Hozák, Kastner, Chalupa – Bláha, Dvořák, Matějček – F. Moník, R. Šlaicher, F. Jirásek.

Další výsledky 41. kola: Jablonec nad Nisou – Děčín 3:5, Nová Paka – Bílina 3:7.

Program 42. kola – sobota 22. února 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Nová Paka. 17.30: Bílina – Mostečtí Lvi. 18.00: Děčín – Trutnov. Utkání Vrchlabí – Jablonec nad Nisou bylo předehráno (6:0).

Výsledky play off Krajské ligy