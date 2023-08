Do třetice všeho dobrého. Hokejisté Hradce Králové se s prestižním Lehner Cupem rozloučili přesvědčivou výhrou 5:1 nad Ambrì-Piottou. Svěřenci trenéra Tomáše Martince tak dali zapomenout na dva předchozí nezdary a turnaj ve švýcarském Sursee nakonec zakončili na druhém místě.

Hokejisté Hradce Králové se s turnajem ve Švýcarsku rozloučili zaslouženou výhrou. | Foto: Mountfield HK

Skóre zápasu otevřel na konci 17. minuty kuriózním gólem hradecký bek Ralfs Freibergs, když vyhazoval puk z vlastního pásma a ten k udivení všech skončil až za zády gólmana Conze. Lotyšská posila si takto připsala první branku v hradeckém dresu.

„Byl to bláznivý gól, takový jsem dal poprvé v kariéře. Kotouč dopadl těsně před gólmanem a odrazil se mezi betony,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web Freibergs.

Do dvoubrankového vedení poslal Východočechy další obránce. Tomáš Pavelka v přesilovce využil nahrávky od Aleše Jergla a mířil přesně. Švýcarskému celku se sice podařilo zásluhou Bürglera snížit, ale ještě do druhé sirény vrátil Lvům dvoubrankové vedení David Šťastný. Výhru potvrdili hokejisté ze soutoku Labe a Orlice v poslední desetiminutovce, když se prosadili Jan Eberle a definitivní tečku za turnajem udělal Christophe Lalancette.

MUSÍME POŘÁD PRACOVAT

„Opravdu jsme si zasloužili vyhrát. Dělali jsme všechno správně a tak, jak jsme měli. Dodržovali jsme pokyny trenérů a potvrdili jsme to vítězstvím. Hlavně jsme zlepšili hru v oslabení, což jsme chtěli,“ těšilo dvaatřicetiletého Lotyše, který s národním týmem letos vybojoval senzační bronz na MS.

Učinkování v zemi helvétského kříže může Mountfield hodnotit kladně, když se poměřil s předními evropskými týmy a obstál. „Předchozí zápasy jsme hráli dobře, ale nedokázali vyhrát. V sobotu to konečně vyšlo. Je to dobré pro tým, ale musíme pořád pracovat. Situace z tréninků dostáváme postupně do hry a zlepšujeme to,“ uzavřel Freibergs.

Mountfield HK - Ambri-Piotta 5:1

Branky a nahrávky: 17. Freibergs (Miškář), 32. Pavelka (Jergl, Blain), 40. Šťastný (Perret, Lalancette), 55. Eberle, 58. Lalancette (Šťastný) – 39. Bürgler (Dauphin, Kneubuehler). Rozhodčí: Borga, Ruprecht – Altmann, Gurtner. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Třetiny: 1:0, 2:1, 2:0.

Hradec Králové: Kiviaho – Kalina, Blain, Pavelka, F. Pavlík, Marcel, Freibergs, Gaspar, Piegl – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Jergl – Perret, Lalancette, Šťastný – Zachar, Moravec, Smoleňák – Pilař. Trenér: Martinec.

Ambri-Piotta: Conz – Terraneo, Virtanen, Pezzullo, Heed, Dotti, Fohrler, Albis, Wüthrich – Eggenberger, Špaček, Zwerger – De Luca, Landry, Brüschweiler – Kneubuehler, Dauphin, Bürgler – Douay, Kostner, Grassi – Hofer. Trenér: Cereda.