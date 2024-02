Ale jinak hokej jako divák sledujete, ne? Velmi. Hokej v televizi je u mě hned za fotbalem. Extraliga je výborná, líbí se mi. Nároďák vypadá, že by mohl letos prorazit, když je mistrovství světa doma. I když Švédské hry se nám nějak nepovedly. Ale věřím tomu. Viděl jsem ten frkot od bydžovských kluků. No a to si neumím představit nároďák, jak hraje. To je neuvěřitelný sport, jak je to v rychlosti a ti hráči to ještě umí. Tihle kluci to se mnou v rychlosti zapomenou, ale tamti ne. Pro mě to je hrozně těžkej sport.

Takže hokej je jeden z posledních? Určitě, protože špatně bruslím. V těchto letech už má člověk takovou stařeckou demenci na bruslích a mám strach upadnout. Jak upadnete, tak je zle. Viděl jste, co kolem mě kroužilo, to byly rakety, to nebyli hokejisti. Když jsem viděl tu poslední minutu, tak jsem utekl na střídačku, protože to i luft by mě vzal. Hokej je pro mě nebezpečnej.

Láďo, vrátil jste se do rodného regionu. Jaké to bylo? Mám to tu strašně rád. Jsem takovej citovej na tenhle kraj. Když jsem začínal a zvlášť když teď končím, respektive jsem ze sportu už úplně pryč, tak si uvědomuju, jak mi Bydžov pomohl a jak jsem byl v Hradci. Ale sedmdesátka na krku a myslím si, že hokej už nikdy hrát nebudu. A fotbal? Jestli někdy budu stát u rohového praporku, tak možná. Už je to na mě moc. Ten můj rok je opravdu vysokej. Na tuhle exhibici jsem kývl jenom kvůli Bydžovákům. Volal mi Aleš Bučku, jestli nastoupím, teta, máma, bejvalka. Tak jsem říkal, že přijedu a budu hrát. A to mám ještě dnu, že nemůžu chodit. Takže jsem vypadal suverénně nejhorší, ale to mi ani moc nevadí (usměje se).

Říkáte, že hokejová repre by mohla prorazit. Co ta fotbalová?

Tak to je dobrý (zasměje se). Čekám od ní, že nezklame. Že by měla udělat obrovský výsledek, to nevím. Myslím si, že nemáme zase až tak špatné hráče a standardní čtvrtfinále, kam se vždycky dostaneme, bychom mohli uhrát. Ale bude to velice těžké. V Německu to bude takové malé mistrovství světa. Máme nepříjemnou skupinu. Portugalci jsou výborní, s dalšími týmy se dá hrát. Když nepostoupíme, tak to bude trošku zklamání. Je to za hranicemi a od nás se tam chystá hodně lidí, takže možná budeme mít i trošku domácí prostředí. Lehce tomu věřím, jsem mírnej optimista. Je tam Háša, který když narovná detaily, tak se domnívám, že bychom nemuseli mít špatné mužstvo.

Hradec doma ztrácí slibně rozjeté zápasy. A body chybí! V čem je zakopaný pes?

Vy ho znáte osobně. Jaký je a jak bude působit na hráče?

Já ho tam cpal. Ještě do nároďáku cpu zeťáka (Vladimír Šmicer – pozn. aut.) na manažera. Kdyby se to podařilo, jemu bych věřil. I když oni nedělají výsledky, dělají je hráči. Háša je rozumnej, má pro to cit i nějaké zkušenosti. Podle mě je to člověk na pravém místě.

Impuls, který tam byl potřeba, tedy opravdu přijde?

Ten impuls byl nutnej. To jste viděli, jak se Šilhavka choval. On byl rád, že odešel. Teď je tam kluk, kterej to žere, je hladovej po úspěchu. Je to sparťan a ti jsou vždycky hladoví, chtějí všechno vyhrát. Takže se domnívám, že ta volba byla výborná.

Ladislav Vízek.Zdroj: Deník/Petr TomešRozběhlo se už také ligové jaro. Bude podle vás souboj o titul vyrovnaný až do konce?

Bude, je to jen mezi dvěma, to říkají všichni. Sparta a Slavie. Kdo ztratí více blbých bodů s těmi slabšími, tak to bude mít těžké. Nemusí rozhodovat zápas Sparta – Slavie. Nicméně Sparta dobře vykročila, má to srovnané, je sebevědomá a silná. Zrovna tak Slavie je silná, takže to bude honička. Nevím, co rozhodne, možná kdo bude mít štěstí. V první polovině to byla Sparta, ta vyhrávala góly v posledních minutách nebo penaltami. Štěstí tedy bude hrát velkou roli.

Máte tip na mistra?

Já fandím Slavii, musím kvůli domácímu klidu (usměje se).

Z vašeho rodného regionu je Hradec Králové. Sledujete víc i Votroky?

Samozřejmě. Kupuju noviny a když mi chodí pondělní vydání, tak nejdřív sleduju Bydžov v divizi. O Hradci vím, sleduju ho v televizi. Bydžov je u mě na prvním místě, pak Dukla, Hradec a Pardubice. Mám je rád a strašně jim fandím. Vypadá to, že naše dvě východočeská mužstva budou v pořádku a nemusela by zasáhnout do bojů o záchranu. Pardubice skvěle rozjely jaro, Hradec o něco hůř, ale nebojím se toho. Myslím, že tenhle kraj je velmi dobrej kraj na sport. Nebudu jmenovat jenom těch fotbalistů, kterých přišlo do Prahy a bylo v nároďáku. I to se mi vybavuje, že když jsem hrál v Hradci, kolik odtamtud přišlo hráčů do Slavie, Sparty, nároďáku. Ode mě počínaje přes Němečka a dál. Tenhle region je fajnovej.