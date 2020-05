„Minulou sezonu jsem strávil u pardubických týmů dorostu a juniorky. Teď jsem byl oslovený, tak jsem do toho opět šel,“ řekl devětatřicetiletý kouč.

Vládní omezení se postupně rozvolňují. Jak moc vás v přípravě stále omezují?

Je dobré, že můžeme mít alespoň osm hráčů ve skupině. Na jednu stranu je to náročnější časově, ale na druhou stranu je to super z hlediska individuálního přístupu ke každému hráči. Obětujeme tomu čas, nevadí mi to.

Jak se pracuje ve skupinách?

Je to velmi těžké, ale máme systém. Jde to tak, že dvě skupiny mohou běžet systémově stejně na různých sportovištích. Logisticky to máme zvládnuté.

Na co byl zaměřen první den společné přípravy?

Seznámili jsme se se silovou fází. Udělali jsme objemy v nižší intenzitě, potom se šli kluci proběhnout v rámci aerobní kondice. Je to udělané tak, aby se první týdny zvládly z hlediska objemové práce.

Jaký bude další postup?

Pak bychom se přesunuli zase dál do rychlosti a výbušnosti. To jsou standardy, které jsou víceméně stejné.

Budete směřovat přípravu k obvyklému startu extraligového ročníku?

Budeme doufat, že se rozeběhne sezona dle plánu. Snad už žádná další vlna, co se týče pandemie, nebude. Chtělo by jít časem samozřejmě i do kontaktů. V přípravě je dobré, když je možné si zahrát fotbal nebo další různé sporty. Jenom samotné běhání pro kluky asi není tolik zábavné.

S jak velkým hráčským kádrem budete v této fázi přípravy pracovat?

Máme tři skupiny po zhruba sedmi hráčích. Co tady je za skupinu, to já neovlivním. Já mám koho trénovat, pro moji práci tady je dost hráčů. Se základem současného týmu, který jsem dostal od Dušana Salfického a od trenérů, jsem byl v kontaktu. Někdo má svého trenéra, někdo využívá mých služeb.

Sám jste v uplynulé sezoně nastupoval za druholigový Dvůr Králové nad Labem. Mrzelo vás, že jste přišli o vrchol sezony?

Je to škoda, kvůli tomu se samozřejmě hokej hraje, pro lidi by to bylo hezké. Jsem rád, že jsem se vůbec zvládl vrátit po čtyřech letech bez hokeje do poloprofesionálního sportu.

Jaká byla úroveň soutěže, ve které se objevuje řada bývalých hokejistů?

Není to špatné. Myslím, že tam je spousta šikovných kluků. I bruslařsky to bylo celkem záživnější. Byla tam řada derby zápasů, mělo to dobrou úroveň.