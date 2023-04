/ANKETA/ Na hokejové stadiony neodmyslitelně patří maskoti. Jejich úloha? Hlavně pobavit děti, aby se se svými rodiči do hlediště rády vracely. Během play off, kdy tribuny praskají ve švech, je jejich úloha ještě důležitější. Svého maskota mají tři semifinalisté Hradec Králové, Vítkovice a Třinec, pouze v Pardubicích chybí. Znak východočeského města zdobí lev, volba kostýmu byla tak více než jasná. V ČPP aréně potkáte "krále zvířat" Mountyho.

Lev Mounty nechybí na žádném domácím duelu hradeckého Mountfieldu. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ (LEV MOUNTY)

Lev Mounty se na hokeji v Hradci Králové poprvé objevil v roce 2014. Jméno mu vybrali sami fanoušci, kteří mohli hlasovat na sociálních sítích. V posledních ročnících má Mountyho pod palcem moderátor Tomáš Borovec. „V kostýmu se vystřídalo několik studentů. Maskot se pohybuje po celém stadionu. Hlavním úkolem je, aby se věnoval dětem, dělal nějaké skopičiny, bavil fanoušky a mně pomáhal s narozeninovými přáními během přestávek,“ přibližuje jeho úlohu Borovec.

Ten by rád, aby lvíček po ledě i bruslil, ale sehnat někoho takového je problém. „Měl jsem před pár lety vizi, ale technicky to nešlo zařídit, protože hokejoví mládežníci jsou velice často souběžně na svých zápasech. Muselo by jich být víc, proto jsem od toho upustil,“ popisuje fanoušky oblíbený moderátor „Boro“ a dodává: „Za poslední čtyři roky jsme dělali dvě výběrová řízení. Někoho jsem vybral, on pak za dva měsíce skončil. Přeci jen zápasy se hrají večer a ještě o víkendu. Opravdu to není lehké.“ I přes všechny personální problémy Mounty nechybí na žádném domácím zápase, děti jsou z něj nadšené a o to přeci jde.

Lev Mounty nechybí na žádném domácím duelu hradeckého Mountfieldu.Zdroj: archiv

HC VÍTKOVICE RIDERA (RYTÍŘ VÍTEK)

Ve Vítkovicích se o zábavu stará rytíř Vítek. Hokejistům z Ostravy zdobí dresy, krom toho je i na znaku fotbalové klubu ze třetí ligy - MFK Vítkovice. Jako maskot se Vítek objevuje na domácích zápasech od sezony 2004/2005. Jeho postavička však vznikla mnohem dříve. Rytíř se narodil v prosinci roku 1966 v pražské dílně architekta Zdeňka Podhůrského.

Rytíř VítekZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

HC OCELÁŘI TŘINEC (DRÁČEK WERKÁČEK)

Dráček Werkáček se na hokeji v Třinci objevil poprvé v roce 2006. Jeho kostým na sebe tenkrát navlékal jeden z nejzapálenějších fanoušků Ocelářů Zbyslaw Zmelty. A jak na tu dobu, kdy svými tanečními kreacemi přímo na ledě bavil fanoušky na ledě, vzpomíná dnes? „V té době, kdy jsme s maskotem v Třinci začínali, už měli ve Zlíně své ovečky, v Liberci byl Bílý Tygr a jestli si dobře pamatuju, také Slavia v O2 aréně měla svého Lva. U vzniku dráčka byl Marek Chmiel a můj rozhovor s panem majitelem Jánem Moderem. Už tehdy jsme se bavili o tom, aby dráček bavil hlavně děti. A protože se nikdo jiný nenašel, oblékl jsem si jako první v Třinci kostým já,“ řekl Zmelty.

Dráček WerkáčekZdroj: HC Oceláři Třinec