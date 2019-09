Nezachytili úvod a ztrátu už nedohnali. Hokejisté Hradce Králové prohráli v Lize mistrů podruhé ze čtyř utkání, doma padli se švédskou Frölundou 3:4 a v tabulce jsou se šesti body třetí.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Mountfield v obraně s novou posilou Tomášem Voráčkem začal špatně. V 8. minutě prohrával 0:2, o čtyři minuty později 1:3 a do konce zápasu už jen skóre dotahoval. „Zle jsme vstoupili do utkání, udělali jsme spoustu chyb a tým jako je Frölunda, toho dokáže využít. Tohle se nám nemůže stávat. V obraně musíme hrát lépe,“ přiznal útočník Matej Paulovič. „Potom to byl vyrovnaný zápas. Měli jsme tam řadu šancí, ale ten začátek rozhodl,“ dodal.