Zatímco novopacký Bruslařský klub bude hrát alespoň krajskou ligu, královédvorský HC Rodos před časem zcela zmizel z hokejové mapy. Kde našli angažmá všichni hráči mužstva, které ve své poslední sezoně získalo druholigový titul? I to zajímá řadu hokejových fanoušků nejen z východních Čech.

Vždyť Dvoráci loni získali pozornost široké sportovní veřejnosti, ovládli play off druholigové skupiny Sever a jen o kousek jim utekla účast v baráži o Chance ligu. Pak ale pro fanoušky přišla krutá rána. Krátce poté, co ve městě dozněla vítězná euforie, oznámil šéf klubu Vasil Teodoridis, že s vedením hokeje musí ze zdravotních důvodů skončit. Jelikož se v krátké době nenašel nikdo, kdo by klub převzal, putovala licence do Pardubic, které ji později vyměnily za prvoligovou s vrchlabským Stadionem.

Loňský ročník II. ligy si dvorští hokejoví fanoušci užili na maximumZdroj: Miloslav Knap

Vraťme se ale k loňskému kádru HC Rodos. Na ledě se hokejisté naposledy potkali v sobotu 8. dubna, kdy v závěrečném kvalifikačním utkání o prvoligovou baráž před dvanácti stovkami diváků podlehli Táboru 2:4. Následovalo tradiční zakončení sezony, od té chvíle už se každý z hráčů ubíral směrem k novému angažmá.

Nejproduktivnějšího hráče sezony 2021/2022 Jiřího Půhoného si vyhlédlo Dynamo Pardubice, které jej zařadilo do B týmu hrajícího Chance ligu. Však také bývalý dvorský špílmachr hned v prvním duelu nového ročníku vsítil branku na ledě Sokolova.

Dalších dvanáct Rodosáků bude v nové sezoně hrát dál druhou ligu. Čtyři borci v dresu Havlíčkova Brodu, tři v nedalekém Vrchlabí, tři za Benátky nad Jizerou, po jednom v Ústí nad Labem a Letňanech, kam zamířila jedna z největších hvězd celé loňské druholigové sezony, jíž byl bez debat gólman Jaroslav Brázdil.

Osm borců vzalo za vděk krajské lize, která jak se zdá, bude letos ještě kvalitnější než loni. Dva hráče Dvora Králové nad Labem z poslední mistrovské sezony bude možné sledovat v Novém Městě nad Metují, po jednom v Jaroměři, Nové Pace, Trutnově a hned tři v Novém Bydžově! Za zmínku stojí i gólmani David Marek s Denisem Kozákem, kteří žádné nové angažmá nevyhledávali.

Dvorský kotelZdroj: Miloslav Knap„Kroky všech našich loňských hráčů samozřejmě pozorně sleduji a přeji jim úspěšnou sezonu. Stále si telefonuji s vedoucím mužstva Milošem Hlavsou i trenérem Zörklerem, hokej dál probíráme. Moc mě mrzí, že mi můj vážný stav brání pokračovat ve dvorském klubu. V předchozích sezonách zdejší tým svou hrou bavil tisícovku fanoušků, bohužel přišla má nemoc a a vše zastavila. Nezbývá mi než doufat, že se v příštím soutěžním ročníku dospělý hokej do našeho města vrátí,“ řekl Krkonošskému deníku den před startem nové sezony dnes již bývalý prezident HC Rodos Dvůr Králové nad Labem Vasil Teodoridis.

Nejen on ale bude bývalé hráče svého mužstva bedlivě sledovat. Fandit jim nadále hodlají i fanoušci. Jeden z jejich předních zástupců Michal Sirový například říká: „Po dvaceti letech na tribuně jsem si původně myslel, že si rád odpočnu. Po letní přestávce mě ale začíná hokej pomalu chybět. Zvlášť když vidím, že letošní druhá liga bude extrémně zajímavá. I proto je velká škoda, že bude bez našeho Rodosu. Kluky samozřejmě sleduji a na dálku jim fandím. Půhas boduje v Chance lize, kluci v Havlíčkově Brodě vypadají po kupě opravdu skvěle. Určitě plánuji navštívit některé zápasy, kde budou exRodosáci hrát a na tribunách jim budu držet palce!“

„Hokej mi samozřejmě chybí a chybět minimálně v této sezoně bude, ale zase mám čas na rodinu, která to snad i oceňuje. Cestu na náš zimní stadion si však určitě najdu a pokud to půjde, budu se chodit dívat na Nové Město, kde je dost 'našich' kluků. Fanklubaci taky budou chodit, sice slabá náplast, ale aspoň něco. Rodosáky již sleduji a po každém kole budu koukat do statistik. Zajímá mě, jak si kluci vedou a přeji jim, aby vévodili tabulkám tak, jako u nás,“ doplnil slova kamaráda druhý ze šéfů fanclubu HC Rodos Miroslav Kříž.

Nové hokejové adresy hráčů loňské sestavy HC Rodos

Brankáři

Jaroslav Brázdil –> HC Letci Letňany (II. liga)

David Marek – bez angažmá

Denis Kozák – bez angažmá



Hvězda loňského ročníku II. ligy, brankář HC Rodos Jaroslav BrázdilZdroj: Miloslav Knap



Obránci

Martin Franc –> TJ Spartak Nové Město nad Metují (krajská liga)

Jiří Matějíček –> HC Stadion Nový Bydžov (krajská liga)

Jakub Muška –> HC Stadion Nový Bydžov (krajská liga)

Michal Petira –> HC Jaroměř (krajská liga)

Martin Tondr –> HC Benátky nad Jizerou (II. liga)

Lukáš Vácha –> HC Stadion Vrchlabí (II. liga)

Jiří Vašíček –> BK Havlíčkův Brod (II. liga)

David Voňka –> HC Stadion Vrchlabí (II. liga)



Útočníci

Tomáš Bláha –> HC Stadion Vrchlabí (II. liga)

Jan Dvořák –> HC Benátky nad Jizerou (II. liga)

Jaroslav Dvořák –> TJ Spartak Nové Město nad Metují (krajská liga)

Dominik Dušek –> BK Havlíčkův Brod (II. liga)

Vojtěch Havlas –> HC Benátky nad Jizerou (II. liga)

Jan Ježek –> BK Nová Paka (krajská liga)

Lukáš Kučera –> HC Slovan Ústí nad Labem (II. liga)

Jaroslav Moučka –> BK Havlíčkův Brod (II. liga)

Michal Procházka –> HC Stadion Nový Bydžov (krajská liga)

Jiří Půhoný –> HC Dynamo Pardubice B (Chance liga)

Milan Valášek –> BK Havlíčkův Brod (II. liga)

Jakub Luštinec – HC Trutnov (krajská liga)