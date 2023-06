Hokejový Hradec Králové hlásí zvučnou posilu. Obranné řady od nového extraligového ročníku vyztuží lotyšský bek Ralfs Freibergs, bronzový medailista z posledního světového šampionátu. Po obránci Tomáši Pavelkovi a gólmanovi Patriku Bartošákovi bude třetí defenzivní posilou v letní přestávce.

Obránce Ralfs Freibergs odehrál minulou sezonu za Litvínov, teď posílil Hradec. | Foto: ČTK

Pro Freibergse půjde již o páté angažmá v nejvyšší české soutěži. Do extraligy vstoupil v sezoně 2017/2018 v dresu Zlína. Za Berany odehrál tři sezony, poté následovaly roční štace v brněnské Kometě a Třinci.

Ročník 2021/2022 začal zkušený dvaatřicetiletý obránce v Dinamu Riga, závěr sezony strávil v německém Iserlohnu. Loni se vrátil zpět do Česka, tentokrát však zamířil na sever republiky do Litvínova. Tam odehrál 46 zápasů a zapsal dvě vstřelené branky a 12 gólových asistencí. „Ralfs je zkušený, obousměrný obránce, kterého jsme dlouhodobě sledovali. Věříme, že dobře zapadne do našeho herního systému a ještě více zkvalitní naše obranné řady,“ uvedl na jeho adresu trenér východočeského klubu Tomáš Martinec.

Hradec získal gólového hráče z Německa. Novou posilou je Kanaďan Jasper

Lotyšský hokejista po sezoně prožil nesmírně vydařené jaro. S národním týmem totiž na šampionátu v Rize a v Tampere vybojoval bronzové medaile, ke kterým pomohl gólem a třemi asistencemi. „S Ralfsem jsme jednali už před dvěma lety, tehdy se během sezony rozhodl pro finančně zajímavější nabídku z Třince. Když se však naskytla možnost jeho působení v Hradci po skončení letošního MS, velmi rychle jsme se domluvili na roční spolupráci s možnou opcí,“ řekl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.