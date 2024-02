Od poslední hradecké výhry za tři body uplynul měsíc a den, černou sérii zlomili Lvi těsně před reprezentační přestávkou. Svěřenci trenéra Tomáše Martince ve 43. kole extraligy přejeli českobudějovický Motor jasně 4:0. Celý tým podal velmi kvalitní výkon, jeden ale přeci vyčníval. Lukáš Pařík, mladý gólman, který na východ Čech přišel v týdnu z Liberce, se při premiérovém startu blýskl vychytanou nulou – první v nejvyšší soutěži!

Lukáš Pařík si užil oslavu vítězství s hradeckými fanoušky v ČPP aréně. | Video: Deník/Vladimír Machek

Dvaadvacetiletý brankář se na soutoku Labe a Orlice lépe uvést nemohl. „Samozřejmě to pomůže k tomu se tady usadit, ale můžu za nulu jen poděkovat klukům, kteří odehráli skvělý zápas do obrany a na druhé straně nám to tam napadalo. Za to jsem strašně vděčný,“ usmíval se Pařík.

Ten už v úvodu utkání pochytal několik těžkých střel Budějovic a rychle se dostal do pohody. Nutno podotknout, že mu premiéru opravdu výrazně usnadnili noví spoluhráči. Lvi už po minutě a půl proměnili početní výhodu, když se Miškář dobře zorientoval před brankou. Druhou branku přidal v 5. minutě Šťastný.

Zákrok zápasu

Pařík se pak blýskl těsně před první sirénou, kdy i přesto, že ležel na břiše, dokázal natlačit beton k tyčce a zneškodnil tutovku Kubíka. „Byla tam střela od modré, která mě trochu povytočila, dostal jsem se ještě do kontaktu s hráčem. Věděli jsme, že oni to hrají tak, aby to rychle dostali do branky. Takže moje první myšlenka byla udělat rozštěp, i když jsem byl zády k brance. Měl jsem štěstí, trefilo mi to nohu a pak jsem puk udržel pod sebou,“ popsal jeden z klíčových momentů zápasu.

I v prostřední části se hrál atraktivní hokej s šancemi na obou stranách, na ledě ale vládli gólmani. Poslední třetina tak začínala za dvoubrankového vedení Mountfieldu.

Domácí si situaci trochu zkomplikovali dvěma vyloučeními, ale Pařík byl jednoduše bezchybný a navíc na konci druhého trestu ujel obraně Motoru Tamáši a po parádním bekhendovém blafáku zavěsil pod břevno.

„Už jsem to říkal i v kabině. Dvě třetiny byly skvělé, že jsme nebyli vůbec trestaní, ve třetí jsme pár faulů udělali. Nechci říct, že byly zbytečné, ale některé nic neřešily. Asi nám to v konci trochu ubralo síly, ale dobře jsme se s tím popasovali,“ řekl Pařík a k aktivní hře v oslabení doplnil: „Mám rád, když se hráči na ledě nebojí, i když je to trochu risk. Myslím si, že nám to hodně pomohlo. Oni se nedokázali usadit v pásmu, dobře jsme je napadali a ještě dali gól.“

Pro Hradec krásnou hokejovou neděli uzavřel Perret, když ho přesně střílenou přihrávkou vybídl ke skórování Pláněk.

Teď se extraliga zastaví, následuje totiž reprezentační přestávka: „Možná to trochu mrzí po takovém výkonu, ale na druhé straně budeme mít víc času pracovat, co nám třeba ještě dneska nešlo,“ uzavřel Pařík.

Hradec Králové – České Budějovice 4:0

Fakta – branky a nahrávky: 2. Miškář (Blain, Estephan), 5. Šťastný (Estephan, Okuliar), 47. Tamáši (Jank, Freibergs), 53. Perret (Pláněk, Okuliar). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Hnát, Špůr. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4642. Třetiny: 2:0, 0:0, 2:0.

Mountfield HK: Pařík – Pavelka, Blain, Jank, Pláněk, Marcel, Freibergs – Okuliar, Tamáši, Perret – Eberle, Estephan, Šťastný – Pilař, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Jasper. Trenér: Martinec.

Banes Motor České Budějovice: Strmeň – Vráblík, Štencel, Kachyňa, Doudera, Hovorka, Gulaši, Pýcha – Přikryl, Kondelík, Ordoš – Kubík, Harris, Simon – Valský, Hanzl, Vopelka – Chlubna, Koláček, Toman. Trenér: Čihák.