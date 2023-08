Týden ve znamení přípravných zápasů. Hradečtí hokejisté dnes od 17.30 přivítají Banskou Bystrici. Ve čtvrtek ve stejný čas hostí celek z rakouského hlavního města Vídeň Capitals.

Hokejisté Hradce Králové dnes hostí Banskou Bystrici. | Foto: Mountfield HK

Tým ze Slovenska skončil v minulé sezoně v základní části na čtvrtém místě. Hned ve čtvrtfinále play off však vypadl. „Proti slovenskému týmu jsem nikdy nehrál, takže nemůžu nějak posuzovat. Mají tam hodně Kanaďanů, takže si myslím, že to bude kvalitní zápas," uvedl pro klubový web hradecký útočník Patrik Miškář.

Pro Mountfield půjde o druhý předsezónní test. Ten první přišel minulý čtvrtek proti partnerskému Kolínu. A nedopadl dobře, když svěřenci trenéra Tomáše Martince s prvoligovými Kozly prohráli 4:6. „Nedělali jsme v zápase věci, co jsme měli, je to pro nás výstraha. Něco jsme si řekli, ukázali a budeme to chtít zlepšit. Musíme navázat na to, co trénujeme," hecuje Miškář

O dva dny později pak Východočeši přivítají účastníka rakouské ICE Hockey League Vídeň Capitals. Stejně jako dnes se bude začínat od 17.30. Následující týden vicemistři extraligy z uplynulé sezony zamíří do Švýcarska, kde se představí na Lehner Cupu, v rámci kterého odehrají v Sursee tři zápasy proti celkům z nejvyšší tamní soutěže. Do startu extraligy poté mají naplánované ještě tři přípravné mače. Všechny proti celkům ze zahraničí.

Jizdní řád přípravy



Mountfield HK - SC Marimex Kolín 4:6

Mountfield HK - HC 05 Banská Bystrica, dnes 17.30, ČPP aréna

Mountfield HK - Vienna Capitals, čtvrtek 17. srpna 17.30, ČPP aréna



Turnaj Sursee (Švýcarsko)

EV Zug - Mountfield HK, středa 23. srpna 19.00

Genève-Servette Hockey Club - Mountfield HK, čtvrtek 24. srpna 19.00

Hockey Club Ambrì-Piotta - Mountfield HK, sobota 26. srpna 18.30



Mountfield HK - Eisbären Berlin, pátek 1. září 17.00, ČPP aréna



Dvojutkání ve Vídni

Fehérvár AV19 - Mountfield HK, čtvrtek 7. září 17.00

Vienna Capitals - Mountfield HK, pátek 8. září 19.00