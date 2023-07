/FOTOGALERIE/ Hokejisté extraligového Mountfieldu Hradec Králové se začali připravovat s bruslemi na nohách a hokejkou v rukách.

Hokejisté Mountfieldu HK se už připravují na ledě. | Foto: Mountfield HK/Jan Vavřina

Dlouhou dřinu na suchu si hradečtí hokejisté mohou odfajfkovat. Konečně! Teď přichází na řadu druhá fáze přípravy, kterou mají samotní hráči rozhodně více v oblibě. Od pondělí se připravují na ledové ploše v malé hale ČPP Arény.

V úvodu se Lvi věnovali hlavně bruslení, ale postupně dochází i na střelbu a práci s hokejkou. „Jsou to klasické první tréninky, kluci si zvykají na výstroj. Tři čtyři tréninky budou na zapracování, vedle toho kluci jezdí na testy. Od čtvrtka bychom se chtěli připravovat na sezonu ve větším tempu a věnovat se systému hry,“ přiblížil start hlavní kouč obhájců stříbrných medailí Tomáš Martinec, který má po své ruce i nového asistenta Petera Frühaufa.

Hokejisté Mountfieldu HK se už připravují na ledě.Zdroj: Mountfield HK/Jan Vavřina„Budeme se snažit o tréninky ve vysokém tempu, směřované do rychlosti. Chceme dbát na objem, ale náš systém hry vyžaduje velkou intenzitu,“ upřesnil trenér hradeckého Mountfieldu.

S týmem už samozřejmě trénují na kluzišti i noví hráči, kteří přišli na východ Čech v letním období. „Chtěli jsme, aby zůstalo co nejvíce hráčů z minulé sezony, což se úplně nepovedlo. Někteří důležití hráči odešli. Změn je poměrně dost, ale snažili jsme se kádr doplnit o kluky, kteří by mohli zapadnout do systému. Věřím, že budeme pokračovat v tom, co jsme si nastavili,“ přeje si lodivod, jenž 4. září oslaví kulaté 50. narozeniny.

Tím, že hokejisté už trénují na ledě, tak je jasné, že brzy také rozehrají sérii přípravných zápasů. Tím prvním bude 10. srpna domácí duel s partnerským týmem z Kolína. Pak už přijdou na řadu zahraniční soupeři včetně turnaje ve Švýcarsku. Nový ročník Tipsport extraligy otevřou Východočeši 15. září na ledě brněnské Komety.

Program přípravných zápasů

Mountfield HK – SC Marimex Kolín (10. srpna)

Mountfield HK – HC 05 Banská Bystrica (15. srpna)

Mountfield HK – Vienna Capitals (17. srpna)

EV Zug – Mountfield HK (23. srpna)

Genève-Servette HC – Mountfield HK (24. srpna)

Ambrì-Piotta – Mountfield HK (26. srpna)

Mountfield HK – Eisbären Berlin (1. září)

Fehérvár AV19 – Mountfield HK (7. září)

Vienna Capitals – Mountfield HK (8. září)