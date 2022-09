V loňské sezoně dosáhl klub na historický úspěch, když skončil po základní části první a vybojoval Prezidentský pohár. Skvělou formu však nepřenesl do play off, kde se pakoval hned ve čtvrtfinále, ve kterém nestačil na mladoboleslavské Bruslaře. Cílem pro letošní sezonu by znovu měl být postup do play off. „Máme na co navazovat, obhajujeme Prezidentský pohár. I po nešťastné tečce v loňském roce doufám v to, že se popereme o postup mezi nejlepších osm a následně i o medaile, všichni však víme, že vzhledem ke konkurenci to nebude jednoduché,“ nechal se slyšet na předsezionní tiskové konferenci prezident hradeckého klubu Miroslav Schön.