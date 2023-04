Bourá se lépe, než staví… Tak to možná platí v jiném oboru. Ne však v hokeji a už vůbec ne v případě Třince. Nejvíc o tom musí vědět současný pardubický asistent Marek Zadina. Právě on pomáhal neprůstřelný systém svého bývalého zaměstnavatele budovat. A co čert nechtěl, ocelové Oceláře potká hned v prvním play off po návratu do Pardubic.

Marek Zadina (vlevo) a Richard Král spolu zažili časy na ledě v dresu Pardubic i Třince. Před sezonou obnovili spolupráci také na střídačce Dynama jako asistenti. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Kam přijde, tam vítězí. Marek Zadina je vítěz každým coulem. Poslední léta trávil v Třinci, kde posbíral hned tři tituly v trenérském týmu s "Buldokem" Václavem Varaďou. Po návratu do Pardubic, kde odehrál část kariéry, si brousí zuby na další úspěchy a tentokrát ve společnosti Radima Rulíka a Richarda Krále. Všichni tři si ale moc dobře ovědumují, že Třinec je tým, který play off umí a jednoduchá cesta semifinálem to rozhodně nebude…

"Jsme si vědomi, že nás čeká tuhý boj. Musíme se tak připravit, abychom ho zvládli. Přistupujeme k sérii s pokorou. Na ledě ale necháme všechno," říká pro Deník pardubický asistent trenéra Marek Zadina.

Jak náročný protivník bude Třinec pro pro Dynamo?

Samozřejmě je to jeden z nejtěžších protivníků, který nás mohl potkat. Systém, který jsme tam s Vencou Varaďou učili pět let. Kluci to mají zažité, opakuji, obrovsky těžký soupeř.

Může být vaší výhodou, když jste pomáhal systém Třince vytvářet, že ho můžete snáz zbořit? Jak na to?

V posledních třech letech na to nenašel nikdo recept. Takže ono se to jen tak zbořit nedá. Každopádně něco v hlavách máme, uvidíme jak se nám to podaří realizovat, a jak to bude fungovat na ledě.

Svatá trenérská trojice, která dovedla Dynamo do semifinále play off Tipsport Extraligy.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Poctivá příprava i relax

A nemůžete nastavit ten systém i v Pardubicích, přestože v Dynamu působíte první sezonu?

O to ani nejde. My musíme hrát a předvádět takovou hru, která nás dovede ke čtyřem vítězstvím a postupu.

Pět let asistent trenéra v Třinci, tři mistrovské tituly. Teď v souboji o finále a potencionální titul se Třincem. Nevysmívá se vám život?

(pousměje se) Beru to tak, jak to je. Ale určitě je to trochu specifické.

Váš realizační tým má nějakou hierarchii. Jako dlouholetý třinecký asistent vystoupíte teď do popředí?

Myslím si, že ne. Celou sezonu měla naše spolupráce nějakou posloupnost. Zachováme stávající model, který funguje.

Přál jste si v koutku duše Třinec nebo Hradec Králové?

Bylo mi to jedno. Pokud chcete v play off dojít co nejdál, musíte porazit každého.

Po čtvrtfinále jste měli dlouhou pauzu. Už startuje semifinálová horečka?

Pochopitelně. Play off má zvláštní kouzlo. Kluci jsou natěšení. Poctivě se na sérii připravujeme. K tomu správně relaxují.

Kromě trenérských vzpomínek na Třinec máte i hráčské. Před jednadvaceti lety jste s Pardubicemi v semifinále vypadli…

Vzpomínám, ale teď je jiná situace. Stojím na střídačce (úsměv). Hlavně před námi stojí trojnásobný mistr z posledních třech let. Jsme si vědomi, že nás čeká tuhý boj. Musíme se tak připravit, abychom ho zvládli. Přistupujeme k sérii s pokorou. Na ledě ale necháme všechno.