Hradečtí hokejisté ve čtvrtečním dlouhém večeru nedokázali ani na třetí pokus utnout semifinálovou sérii s Vítkovicemi. Šestý duel se zapsal svoji délkou do historie, když se hrál 139 minut. Nakonec byli šťastnější Ostravané, kteří vyrovnali sérii na 3:3. Jak zápas viděli trenéři obou týmů Tomáš Martinec (Mountfield HK) a Miloš Holaň (Vítkovice)?

Tisková konference po šestém semifinálovém zápasu mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi. | Video: Mountfield HK, youtube.com

HODNOCENÍ TRENÉRŮ

Miloš Holaň: „Vyčerpávající utkání, obě mužstva zaslouží kredit, vydrželi takovou dobu hrát nadoraz. Už si ani nevzpomínám, co bylo na začátku. Bylo to dlouhé, vedli jsme, ale Hradec vyrovnal. Pak jsme dostali možnost přesilovky do konce základní hrací doby. Mohli jsme rozhodnout, v prvním prodloužení také, ale bylo to vyrovnané stejně jako všechny zápasy. Od začátku boj o každý centimetr ledu, výborný, těžký zápas, ale se šťastnou koncovkou pro nás, Obrovskou práci jsme odvedli v oslabení a paradoxně v oslabení jsme ujeli a dali rozhodující gól. Jsme šťastní, že to dovezeme domů.“

Tomáš Martinec: „Celý zápas byl o dobývání branky Vítkovic, o hledání cesty, jak dát Stezkovi gól. Přestože jsme odzadu hráli dobře, udělali jsme chybu, oni nás na začátku potrestali. Poté jsme tlačili, dlouhou dobu jsme nebyli schopní vyrovnat, povedlo se nám to ve třetí třetině. I v dalších průběhu jsme byli aktivní, vypracovali jsme si spoustu šancí, ale nebyli jsme schopní skórovat a zápas rozhodnout. Vítkovice jsou kvalitní tým, zápasy jsou o maličkostech, několikáté prodloužení, obrovská únava na obou stranách, bylo jen otázkou času, kdy někdo udělá chybu, bohužel jsme ji udělali my ve vlastní přesilovce a byli jsme za ni potrestaní. Série je tři tři, teď musíme rychle zregenerovat, oklepat se z prohry a připravit se na rozhodující sedmý zápas.“

Hradec Králové – Vítkovice 1:2 po prodloužení



Fakta – branky a nahrávky: 51. McCormack (Blain, R. Pavlík) – 11. Krieger (Jarůšek, L. Kovář), 139. Lakatoš (Dej). Rozhodčí: Šír, Stano – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 5:8. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 6322. Třetiny: 0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:0, 0:0, 0:1. Mountfield Hradec Králové: Machovský – Gaspar, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Perret, Lalancette, Jergl – Okuliar, Kev. Klíma, Werek – Zachar, Štohanzl, Smoleňák. Trenér: T. Martinec. Vítkovice Ridera: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Jarůšek, Krieger, Mueller – Bukarts, Dej, Lakatoš – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, L. Krenželok. Trenér: Holaň. Stav série: 3:3.