„Představenstvo klubu nebylo spokojeno s výsledky, rozhodlo se posílit realizační tým a já to respektuji,“ uvedl Martinec, který si přeje, aby dál mohl spolupracovat s asistenty Alešem Krátoškou a Petrem Svobodou, o jejichž dalším působení u prvního mužstva se má jednat. „Byl bych rád, kdybychom takhle všichni pokračovali v práci, kterou jsme začali,“ řekl.

Hradecký kouč věří, že s Růžičkou, s nímž má vytvořit rovnocennou dvojici, se dohodnou, byť olympijský vítěz z Nagana má trochu jinou filozofii a už naznačil, že Martincův hokej na riziko mu příliš nevoní. Je spíš zastáncem defenzivnějšího hokeje. „Teprve o všem budeme mluvit,” objasnil Martinec. „Určitě bude mít nějaké postřehy. Věřím, že se domluvíme a zvolíme takovou alternativu, která náš hokej posune dál,“ dodal.

Po rozhodnutí vedení Martinec zahořklost necítí a vůbec neuvažoval o tom, že by v Mountfieldu skončil. V klubu navíc působí i jako šéftrenér mládeže. „Pořád se jedná o hradecký hokej. Zvolili jsme dlouhodobou koncepci. Podle toho, jaký hokej chceme hrát, jsme také vybírali hráče. My trenéři jsme tady od toho, abychom hráčům poskytli patřičný servis. Proto věřím, že se dohodneme a bude to ku prospěchu věci,“ poukázal. Před pátečním zápasem ve Vítkovicích se v přípravě nic neměnilo, po zranění by se měl vrátit útočník Petr Koukal. „My jsme se připravovali normálně, trénink už byl zaměřený na zápas s Vítkovicemi. Až potom si sedneme a probereme, jak to bude dál,“ uzavřel Martinec.