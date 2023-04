Martinec vytáhl další trumf! Miškář zařídil druhý bod a Lvi se přiblížili finále

Fantazie! Hokejisté Hradce Králové v extraligovém semifinále vydřeli na ledě Vítkovic i druhý bod a na východ Čech se vrací se slibným náskokem (2:0 na zápasy). Ve středečním duelu Mountfield ve třetí třetině dvakrát prohrával, díky kanadským bekům Blainovi a McCormackovi dokázal vždy srovnat a v prodloužení rozhodl žolík – Patrik Miškář. Ten za Hradec naskočil poprvé v sezoně, když nahradil zraněného Jakuba Lva. Hradecký kouč Tomáš Martinec znovu potvrdil, že v letošním play off na co sáhne, to mu vyjde.

Hradecký útočník Ethan Werek (v černém) během druhého semifinále v Ostravě. | Foto: Deník/Petr Kotala