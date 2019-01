Hradec Králové – V bitvách o všechno se orientuje výborně. Svědčí mu. Naplno v nich prodává zkušenosti z dlouhé kariéry. V minulém kole Luděk Brož (37) pomohl zničit dvěma góly Benátky nad Jizerou, ve středu se trefil v důležitou chvíli proti Písku (3:0).

I. hokejová liga: Královští lvi Hradec Králové - IHC Písek. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

„Je to spíš otázka štěstí. Předtím jsem se také dostával do šancí, ale nedával je," usmívá se hradecký útočník.

Královští lvi bojují o play off. Do konce první ligy zbývají dva zápasy. Benátky mají manko jednoho bodu. „Musíme se soustředit na sebe a vyhrávat. Nás nesmí zajímat, co se děje okolo," nařizuje Brož.

V samotném závěru jste po objetí branky přidal pojišťující gól na 2:0. Projevilo se na způsobu zakončení, že si momentálně v koncovce víc věříte?

Moje střelecké sebevědomí je někde úplně jinde. V sezoně jsem ho ještě nenašel. (rozesměje se) Vážně nevím, kde je. Navíc jsem se po celý zápas cítil hrozně. Tahal jsem nohy. Dvakrát jsem fauloval, vůbec jsem neodehrál dobrý zápas.

Počkejte, v Benátkách jste dal dva góly, teď jeden. Copak to není střelecká pohoda?

Nevím. Je to spíš otázka štěstí. Předtím jsem se také dostával do šancí, ale nedával je. Je jedno, kdo bude branky dávat. Hrajeme vyloženě na partu. Abychom to společně zvládli. Drží nás Filip Luňák, který předvádí neuvěřitelné zákroky.

Pomohlo mu, že je nyní jasnou jedničkou?

U gólmanů se to projeví. Věří mu trenéři, všichni v kabině. Hrozně nám pomáhá.

Písek vás docela trápil. Byly to větší nervy, než jste si před zápasem byli ochotni připustit?

V téhle fázi sezony už je každý zápas o nervy. Blíží se to ke konci a bývá to dost často vyhecovanější než normálně.

Dlouho byl zápas na vážkách. Až do 57. minuty jste vedli jen 1:0. Byla ve vás malá dušička?

Od začátku jsme věřili, že vyhrajeme. Nezapochybovali jsme ani jednou za celý zápas.

Co vás napadalo po čtyřech nastřelených tyčích ve druhé třetině?

Oni taky dali tyčku… Myslím, že jsme šli štěstí naproti. Stále jsme se tlačili do koncovky, což se nám vyplatilo.

V tabulce se nic nezměnilo. Benátky také vyhrály. V sobotu zase musíte v Kadani zvítězit.

Musíme se soustředit na sebe a vyhrávat. Nás nesmí zajímat, co se děje okolo. Máme dva zápasy na to, abychom se dostali do play off, a tomu všechno podřizujeme.

Kudy vede cesta Hradce do play off

ad 1) Přes zisk pěti bodů z posledních dvou zápasů (v Kadani, doma s Berounem). Benátky n. J. ztrácejí bod a mají horší vzájemné zápasy. Před sebou mají ještě duely s Jihlavou a v Třebíči.

ad 2) Pokud lvi pět bodů nezískají, stačí jim nasbírat o bod méně než Benátky.

ad 3) Ale zároveň minimálně dva. Jinak by se do hry, byť jen teoreticky, mohly vrátit i Litoměřice (doma Ústí n. L., venku Olomouc) mající manko čtyř bodů. I s nimi má Hradec výhodu lepších vzájemných zápasů, což v případě bodové rovnosti rozhoduje.