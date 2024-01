S nejistou budoucností se v posledních měsících musel vyrovnávat kanadský hokejový obránce Graeme McCormack. To nejhorší má ale za sebou. Od Národního rozhodčího soudu pro sport dostal za užití kontaminovaného přípravku Mesomorph V4 zákaz činnosti na deset měsíců. Trest však vyprší 9. února a rodák z Ontaria se už dnes vrátil do tréninkového procesu.

Graeme McCormack. | Foto: Lubomír Douděra

„Je pro mě velká úleva, že to dopadlo takhle. Celá nejistá doba byla velmi stresující pro mě i celou moji rodinu,“ řekl obránce hradeckého Mountfieldu na mimořádné tiskové konferenci klubu.

Na tu dorazil přesně na čas, dopoledne totiž absolvoval první trénink s týmem po opravdu dlouhé době. Do té doby se musel připravovat pouze individuálně.

„Vždy hraji fair-play, nikdy jsem se nesnažil použít zakázanou podporu, která by nějak ovlivnila můj výkon ať už v zápase nebo tréninku. Lituji, že se něco podobného stalo, “ pokračoval McCormack.

Celá kauza, která se kromě něj týká ještě útočníků Kevina Klímy a Martina Štohanzla, všem výrazně pošramotila pověst. „Mění to obraz o mně, ale jsem připravený bojovat a získat si důvěru zpět. Uvědomuji si, jaký má extraliga přesah, je to kvalitní soutěž, která inspiruje hodně mladých lidí. Měl bych jít příkladem,“ uvedl McCormack.

Dvaatřicetiletý hokejista odmítl, že by si zakázanou látku vzal vědomě, což se také podařilo dosvědčit u sportovního soudu, i proto je trest poměrně nízký. Antidopingový výbor ČR přitom navrhoval až čtyřletý trest.

„Studoval jsem, co je obsaženo v doplňku, navíc jsem to konzultoval i s lékařem, který mě ujistil, že v tomto přípravku opravdu nic zakázaného není. Pak už nevím, co bych měl udělat více, abych tomu zabránil,“ uzavřel.