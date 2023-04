Už dnes od 17.30 se hraje pátý duel semifinálové série mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové. Východočeští hokejisté v něm budou mít za stavu 3:1 na zápasy druhou šanci na proměnění mečbolu. Za Rideru navíc v klíčovém mači nenastoupí elitní útočník Roberts Bukarts, ten bude pykat za zákrok na Olivera Okuliara. Tím se na základě podnětu klubu Mountfield HK zabýval předseda disciplinární komise Viktor Ujčík a ve zkráceném řízení udělil lotyšskému forvardovi stopku na jeden zápas.

Hradec Králové – Vítkovice (Extraliga – 4. semifinále play-off, 9. 4. 2023). | Foto: Deník/Petr Kotala

Východočeši se pokusí navázat na první dva zápasy v Ostravě, ve kterých dokázali zvítězit. Nejprve 1:0 po samostatných nájezdech, poté 3:2 po prodloužení. Právě tento fakt by měl Lvům dodat značnou psychickou výhodu. „Myslím si, že bude na naši straně. Jedeme hrát ven, ale fanoušci vyrazí s námi, takže i tam budeme mít dobrou kulisu. Věříme, že nás budou nadále podporovat a my se jim odměníme vítězstvím,“ doufá hradecký bek Filip Pavlík.

OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTÝM DUELEM



Druhý duel ve městě pod Bílou věží patřil vítkovickému střelci Rastislavu Dejovi. Slovenský útočník, který dříve v Hradci působil, nejprve po milimetrové nahrávce od Dominika Lakatoše otevřel na konci první periody skóre. Druhou branku si pak schoval do prostřední části, tentokrát ho v přesilovce ke skórování vybídl Bukarts. Dvougólový zápis zaznamenal v play off naposledy před šesti lety, a to paradoxně v dresu Mountfieldu. „Asi to tak je, když to říkáte, ale na to já se ale nedívám. My jsme do toho šli s tím, že to potřebujeme zvládnout, že musíme vyhrát, jít do toho na sto procent. Samozřejmě, že mě to potěšilo, ale je jedno, kdo ty góly dá. Hlavně že se vyhrálo,“ uvedl jeden z hrdinů zápasu. Tím druhým byl jednoznačně vítkovický gólman Lukáš Klimeš. Ten dostal letos v play off poprvé šanci a chopil se jí parádně, když královéhradecké střelce přiváděl k šílenství. „Zachytal úplně super, my skákali do střel a také se nám hrálo lépe, když jsme vedli,“ chválil Dej.

VÝKON NEBYL ŠPATNÝ

Klimeš inkasoval pouze jednou, když ho na konci prostřední periody překonal po nahrávce McCormacka zkušený Jan Eberle.

„Kontaktní branka nás povzbudila. Naopak se soupeřem trošku zamávala, tak je to vždycky a bylo to vidět. Vypracovali jsme si tlak, akorát jsme ho nedokázali zužitkovat,“ mrzelo hradeckého forvarda.

Východočeši ve třetí třetině Rideru zamkli v jejím obranném pásmu, pro vyrovnání dělali vše, ale na skvělého Klimeše už si nepřišli. „Je to jednoduché, bohužel jsme nedali víc než jeden gól a o jednu branku jsme i prohráli. Myslím si ale, že náš výkon nebyl špatný, celou třetí třetinu jsme je prakticky nepustili do pásma. Šance jsme si vytvořili, ale nepadalo nám to tam,“ popsal důvody porážky Eberle. Hradec však nemusí zoufat, už dnes má další možnost sérii rozhodnout, navíc i nedělní duel ukázal, že je skvěle fyzicky připraven.

„Je to očividné. My máme sil dost a myslím si, že je to vidět. Série je skvěle rozehraná, stačí nám udělat jeden krok a doufám, že si za tím půjdeme a zvládneme to co nejdřív,“ přeje si Eberle.

Co je tedy potřeba zlepšit? „Jednoznačně koncovka. Prohráli jsme jeden zápas, ale dnes je na řadě další a my v něm budeme chtít zvítězit a postoupit,“ uzavřel třiatřicetiletý hokejista.

Glosa Vladimíra Machka



Jasný vzkaz vyslali hokejisté Vítkovic na stranu Hradce – my ještě končit nechceme. Ostravané vyhráli v ČPP aréně čtvrtý mač a semifinále snížili na 1:3. Východočeši jsou však pořád v komfortní situaci a jedna prohra je nemůže rozházet, navíc po nedělním výkonu. Duel sice těsně ztratili, ale na ledě byli jednoznačně lepším týmem. V poslední třetině byl jejich tlak enormní a jen smůlav zakončení je připravila o postup. Pokud na tento výkon navážou a přidají nějaký ten gól, do finále projdou. Ale pozor, Rideru je potřeba dorazit co nejdříve, protože jinak by se mohla dostavit nervozita. Jak je známo, udělat poslední bod je nejtěžší, tak hurá pro něj!