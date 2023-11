Tři zápasy a tři porážky. Reprezentanti Královéhradeckého kraje se ve středečních duelech východočeské ligy hokejistů příliš nepochlapili. Opočenští Baroni doma podlehli Chocni, v halách Chrudimi a České Třebové se před soupeři ze sousedního kraje musely sklonit celky Nového Bydžova a Třebechovic pod Orebem.

Co víc si přát! Hokejisté Třebechovic pod Orebem otevřeli v České Třebové skóre již v první minutě. V těch dalších ale inkasovali jedenáct branek. | Foto: Petr Čepek

Krajská hokejová liga odmazala ve středu večer tři zápasové „dluhy“, když ten čtvrtý mezi Moravskou Třebovou a Hlinskem byl podruhé odložen. Hlavní zprávou dne je střídání stráží na špici tabulky.

Novým lídrem jsou českotřebovští Kohouti, kteří zametli se soupeřem zpod Orebu. Hosté sice skórovali hned v první minutě, jenže v dalším průběhu se marně snažili zastavit rozjetého favorita a rostoucí příděl do své svatyně. Ten se nakonec zastavil na „jedenáctce“, a to domácí hokejisté ještě pětkrát rozezvučeli brankovou konstrukci.

Šlágr poslal ve finiši Hudec do prodloužení, v tom rozhodl novoměstský Zámečník

Výbornou formu posledních týdnů znovu potvrdili hráči Chrudimi, kteří si poradili s dalším kandidátem na play off z Nového Bydžova a na první Českou Třebovou ztrácejí jen dva body. Klíčový byl vydařený vstup domácích do zápasu, když ve 14. minutě vedli 3:0. Soupeř se dostal na kontakt, Chrudimští ale ještě v prostřední části zase odskočili a ve třetí třetině účet dalších změn nedoznal.

V souboji z tabulkového suterénu uspěli v atraktivní přestřelce na ledě posledního Opočna hokejisté Chocně.

Krajská liga – středeční dohrávky

Chrudim – Nový Bydžov 4:2

Fakta – branky a nahrávky: 4. Langr (Hrdlička, Urban), 5. Hebek (Jiří Polák), 14. Jiří Polák (Linhart, Brožek), 38. Dvořák (Novák, Pejzl) – 18. Láska (Chára), 32. Procházka (Hlaváček). Rozhodčí: Kratochvíl – Pošvář, Říha. Vyloučení: 78, navíc Láska (NB) 5 minut + OK. Využití: 0:1. Diváci: 135. Třetiny: 3:1, 1:1, 0:0.

Opočno – Choceň 5:9

Fakta – branky a nahrávky: 16. Kapucián (Mervart, Steklík), 21. Steklík (Kapucián), 31. Kapucián (Mervart), 50. Mervart (Fuks), 54. Mervart (Steklík, Daňo) – 2. M. Pilař (Knytl, Adámek), 13. Jan Polák (Novotný, P. Prachař), 16. Knytl (Lichtág, M. Pilař), 34. Farkas (Koutecký), 35. P. Prachař (Jan Polák, Urban), 37. Lichtág (P. Prachař, Jan Polák), 39. Jan Polák (P. Prachař), 46. P. Prachař (Knytl), 54. Vítek (Urban). Rozhodčí: Nedvěd – Horák, Karlík. Vyloučení: 10:11. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 58. Třetiny: 1:3, 2:4, 2:2.

Česká Třebová – Třebechovice pod Orebem 11:2

Fakta – branky a nahrávky: 3. Rozlílek (Jelínek), 4. T. Prachař (Hradil, Ostřanský), 13. Semorád (Vašíček, Martinec), 17. Pavlovský (Ostřanský), 26. Fúzik (Pavlovský, Král), 29. Fúzik (Blažej, Veverka), 32. Semorád (Jelínek, Vašíček), 43. Fúzik (Král, Veverka), 52. T. Prachař (Pavlovský, Ostřanský), 57. Veverka (Král, Fúzik), 60. Rozlílek (Martinec, Semorád) – 1. Beránek (Matouš, Zahradník), 32. Javůrek (Samek). Rozhodčí: Vrba – Matějka, Najman. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 236. Třetiny: 4:1, 3:1, 4:0.

Hokejisté České Třebové vedou krajskou soutěž.Zdroj: Petr Čepek

Na středu plánované utkání Moravská Třebová – Hlinsko bylo znovu odloženo, tentokrát na pátek 8. prosince od 19 hodin.

Kynčl, Urban, Chalupa. Horalům na tři body z Benátek stačily tři gólové trefy

Aktuální tabulka

1. Česká Třebová 15 12 0 0 3 89:33 36

2. Nové Město 15 11 1 0 3 101:42 35

3. Hlinsko 14 10 1 2 1 86:47 34

4. Chrudim 15 11 0 1 3 63:53 34

5. Moravská Třebová 14 9 1 0 4 76:33 29

6. Nová Paka 14 9 1 0 4 75:45 29

7. Litomyšl 15 9 1 0 5 75:53 29

8. Nový Bydžov 15 8 1 0 6 73:56 26

9. Trutnov 15 7 2 0 6 66:60 25

10. Lanškroun 15 6 1 0 8 60:58 20

11. Náchod 15 5 0 2 8 56:65 17

12. Třebechovice pod Orebem 15 4 1 0 10 64:79 14

13. Jaroměř 14 4 0 2 8 44:67 14

14. Choceň 15 3 1 2 9 57:86 13

15. Polička 15 3 0 1 11 51:92 10

16. Dvůr Králové nad Labem 15 3 0 1 11 46:93 10

17. Opočno 14 0 0 0 14 27:146 0

Program 17. kola – pátek 1. prosince, 19.00: Náchod – Jaroměř (dohrávka 7. kola). Neděle 3. prosince, 17.00: Česká Třebová – Nový Bydžov, Nové Město nad Metují – Choceň, Jaroměř – Chrudim, Moravská Třebová – Polička, Trutnov – Nová Paka, Litomyšl – Třebechovice pod Orebem, Opočno – Dvůr Králové nad Labem. 17.30: Hlinsko – Lanškroun.

V neděli bude dohrána úvodní polovina základní část Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Tedy až na dva odložené duely (Moravská Třebová – Hlinsko a Nové Paka – Opočno). Sluší se tak zopakovat, o co že se v dlouhodobé fázi sezony hraje. Sedmnáctičlenný peloton účastníků se od úvodních kol pere o osm místenek ve vyřazovací části. Jak vidno při pohledu na bodové rozestupy, o play off to bude boj do posledních kol.