Hradec Králové - Šestatřicetiletému útočníkovi vypršel měsíční kontrakt s Hradcem Králové. V nejbližších dnech se hokejista rozhodne co dál.

Michal Mikeska | Foto: Deník/Jan Čech

O své budoucnosti jasno nemá. Dnes mu končí krátkodobý měsíční kontrakt s Hradcem Králové. Co bude dál? Michal Mikeska (36) neví. „Nechávám to koňovi, ten má větší hlavu," zubí se vyhlášený šprýmař.

Máte alespoň nějakou představu?

Zatím ne. Nemám vůbec žádnou představu.

A nabídky máte?

Opravdu jsem nic neřešil. Věděl jsem, že do dvanáctého října budu v Hradci. Teď to nechávám koňovi, ten má větší hlavu, že jo.

Je možné, že v Hradci zůstanete?

Možné je všechno.

Dokdy chcete mít jasno?

Vůbec na to netlačím. Nikdo mi nevolal, nikdo mě nesháněl. Budu to řešit zřejmě dnes (ve čtvrtek), možná v pátek nebo až v pondělí. Manželka se mě ptala na totéž. Prý co bude.

Co jste jí odpověděl?

Že vážně nevím. Říkám si, že do půlky listopadu mám čas.

Pokud byl zápas s Benátkami vaším posledním v hradeckém dresu, dopadl na jedničku. Soupeře jste předčili a zvítězili. Jste spokojený?

Bylo to náročné. Soupeř hrál fyzický hokej. Nastřeloval puky, snažil se aktivně napadat a nedával nám čas na rozjetí útoků, které trénujeme. Ale poprali jsme se s tím slušně. Hráli jsme jednoduchý hokej a byli schopní udržet puk v útočném pásmu. Vyhráli jsme 3:0 a utkání perfektně zvládli.

Bylo důležité, že jste si pohlídali začátek zápasu, který vám v předešlých duelech hrubě nevycházel?

Určitě. Trochu jsme změnili suchou předzápasovou rozcvičku a vyšlo to.

Co si pod tím mám představit?

Nebyla individuální, ale společná na zapracování, aby se organismus dostal na pracovní hladinu a byli jsme lépe připraveni na začátek.

Nastoupil jste po dvouzápasové odmlce zaviněné zraněním. Cítil jste se v pohodě?

Ale jo dobře. Fyzička? S tou mám celoživotní problém. (směje se)