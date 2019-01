Ostava - Somík odpálil červenobílý mistrovský karneval.

Hokejové finále: HC Eaton Pardubice slaví po úžasné jízdě v play off titul. Dominik Hašek se raduje znovu po jednadvaceti letech.

Je konec. Mistři extraligy jsou z Pardubic! V ČEZ Aréně se po gólu Somíka v prodloužení rozjíždí bujarý červenobílý karneval. Na ledě poskakují v šílené radosti borci v červených dresech. Mezi nimi tančí pětačtyřicetiletá legenda legend. Dominik Hašek to dokázal. Znovu po jednadvaceti letech. Jak slíbil, tak udělal. Vrátil se proto, aby vyhrál ligu. Od čtvrtečního večera má splněno.



Vítkovice prožily smutné finále. Ani jednou nezvítězily. Proti Sýkorově demoliční četě neměli nárok. Na pardubickou jízdu se bude vzpomínat i po dlouhých letech. Dvanáct vítězství v řadě v play off. To bude nadlouho nedostižitelný rekord. Třinec 4:1, Liberec 4:0 a ve finále Vítkovice 4:0! Nikdo nedokázal ani trochu vzdorovat.



Že poslední krok bývá nejtěžší? To vám Sýkorovi borci potvrdí. Vítkovice odehrály čtvrtý mač na samé hraně agresivity. I přesto, že první třetina byla za stálé převahy Eatonu. Poměr střel? 18:7 ve prospěch Pardubic! Jedinou branku úvodní části vstřelil Rákos, finálový střelec východočeské družiny. Proti Vítkovicím se prosadil potřetí ve čtyřech duelech.



Hašek kapituloval až v závěrečné minutě prostřední části po přesilovkové ráně Sičáka.

Vítkovice dostaly poprvé ve finálových zápasech svého rivala pod velký tlak. Ve 48. minutě musel předvést fantastický zákrok Hašek proti dravému Vránovi. Jenže v 52. minutě lovil puk ze sítě podruhé. V době vrcholícího náporu vypálil dělovku Barinka a ta se zastavila až v šibenici. Definitivně rozhodnout mohl z trestného střílení Ujčík, ale bránu minul. A Pardubice vyrovnaly. V power play se napřáhl Píša a jeho projektil skončil za Štěpánkem.



V prodloužení se na životní jízdu vydal Somík. Z levé strany prostřelil Štěpánka a rozpoutal gejzír radosti.

Přivítání na "Pernštýňáku!"

Vítkovice - Pardubice 2:3 pp

Fakta – branky a nahrávky: 40. Sičák (Kvapil, Barinka), 52. Barinka – 2. Rákos (Nakládal, Kolář II), 59. Píša (Pineault), 61. Somík (Špirko). Rozhodčí: Hradil, Hribik – Barvíř, Blümel

Vyloučení: 11:10

Využití: 2:1

Diváci: 9496 (vyprodáno)

Konečný stav série: 0:4

HC Vítkovice Steel: Štěpánek – Jurečka, Barinka, Rehák, Kuboš, Trnka, Sičák, Voráček – Klimek, Burger, Strapáč – Kvapil, Vrána, Treille – Ujčík, Hruška, Svačina – Šedivý, Štefanka, Krenželok – Selingr. Trenér: Hadamczik.

HC Eaton Pardubice: Hašek – Nakládal, Havíř, Jillson, Kolář II, Píša, Kočí, MacKenzie – Kolář I, Koukal, Rákos – Pineault, Špirko, Somík – P. Sýkora, Zohorna, Pivko – Cetkovský, Kousal, Buchtele – Nahodil. Trenér: V. Sýkora.