Události posledních dní nejen v Česku, ale v celém světě, posunují význam sportu na druhou kolej. Zdraví má přednost a tak se ruší jedna sportovní akce za druhou. Ba co víc, předem se ukončují mistrovské soutěže.

Nejinak je tomu u II. hokejové ligy. Výkonný výbor ČSLH podle očekávání tuto soutěž ukončil. Hrát by se teoreticky mohla (nejspíš ale bude také zrušena!) jen kvalifikace o Chance ligu. Týká se vítězů jednotlivých skupin HC Stadion Vrchlabí, SC Kolín a DRACI PARS Šumperk.

Pro podkrkonoší to mimo jiné znamená, že úspěšnou sezonu semifinálovými boji nevyšperkuje tým ze Dvora Králové nad Labem.

Ještě než k rozhodnutí svazových funkcionářů došlo, skončil ročník 2019/2020 pro hokejisty Trutnova. Ti ve středu prohráli i třetí čtvrtfinálový zápas s Mosteckými Lvy. Za boji v této sérii, ale celkově za celou sezonou se v rozhovoru pro Krkonošský deník ohlédl sportovní manažer klubu Ondřej Poul.

Ondřeji, trutnovským hokejistům ve středu skončila sezona. Jak těžké je pro vás v tuto chvíli loučení s hokejem?

Těžko říct. Vzhledem k tomu, co se teď děje v republice i ve světě, máme zřejmě všichni myšlenky někde jinde. Ta sezona byla hodně dlouhá, takže si myslím, že nejen já, tak ale i kluci, si rádi odpočineme.

Stopku vám vystavili Mostečtí Lvi. Jaký to byl soupeřa kam až by to podle vás mohli v play off dotáhnout, kdyby sezona pokračovala?

Most je silový, kombinačně a technicky vyspělý soupeř. My jsme si na ně věřili, ale srážely nás vlastní hlouposti. V prvním zápase jsme dostali naprosto zbytečné branky a v tom druhém už ani nemluvím. Soupeř ukázal taky zkušenosti, které v play off hrají velkou roli. Patří mu gratulace. My se z toho musíme všichni poučit a jedeme zase dál.

Cílem Draků byla letos účast ve vyřazovacích bojích. To se podařilo. Dá se tedy hovořit o úspěšné sezoně?

Určitě. Nejen kvůli tomu, že se nám povedlo postoupit do play off, ale i díky cílům, které se nám daří plnit ve výchově našich hráčů a rozvoji klubu. Měli jsme strašně náročnou sezonu na psychiku, ještě víc než tu loňskou. Jsem na všechny v klubu, včetně hráčů a fanoušků, strašně pyšný, že jsme to zvládli. Myslím si, že play off bylo naším vrcholem, ale nejvíc zůstane v paměti asi charitativní zápas Pro Vendulku, který má ohlasy po celé republice.

Několik kol před koncem základní části se ale zdálo, že se vám play off vyhne. Jak těžké to pro vás jako manažera bylo období?

Nejtěžší bylo období kolem listopadu a prosince. Jsem hrozně rád, že za mnou stojí spousta lidí, včetně vedení a kluků v kabině. Hodně mi v tomhle ohledu pomohla moje přítelkyně, která mi byla strašně velkou oporou. Důležité bylo doplnit kádr a ustálit ho. Nám se to z části povedlo a po novém roce to už vypadalo tak, jak jsme si představovali. Co mě však mrzí, že v našem městě panuje až nepřátelská atmosféra. Je tu prostě spousta lidí, co chodí na hokej, nebo ho sleduje a přeje nám neúspěch. Vím, že je to asi všude, ale tady je to markantní. To mi občas bere vítr z plachet.

Znovu jste šli do sezony s řadou mladých hráčů. Jste rád, že Trutnov zvolil tuto cestu?

Jsme naprosto nadšení z toho, jak letos pracovali naši odchovanci. Velký progres udělalo trio Krsek, Tatar, Poul. Na konci sezony dokonce patřili k našim tahounům. Roman Janoušek, Lukáš Vácha, Lukáš Junek, ti taky opět ušli kus cesty kupředu. Zejména tedy Junek, na něm ten posun vpřed je hrozně vidět. Hrozně nám pomohl i návrat Martina Kozáka. My to prostě máme takhle nastavené a jsme skoro jediní, co vsází na vlastní odchovance. Ta výchova je pro nás důležitá a i nadále v ní budeme pokračovat. Lidi tady musí pochopit, že to máme prostě nastavené úplně jinak, než třeba Vrchlabí.

Ozdobou druholigové skupiny Sever byla podkrkonošská derby. Popište, co pro vás tyhle zápasy znamenaly a co vám třeba z oněch deseti duelů zůstane v paměti.

Řekl jsem to několikrát, řeknu to i teď, ačkoliv se to někomu třeba nebude líbit. Derby je pro nás jenom jedno, s Vrchlabím. U nás o tom vypovídá i návštěvnost. Chraň Bůh, aby si tohle špatně vyložili ve Dvoře. My jsme je dlouho neporazili, umí to na nás a letos byli naprosto suverénní. Ale prostě s Vrchlabím je to úplně o něčem jiném. Hned si vybavím dva momenty. Vysokou prohru 1:9 a poslední derby, které jsme vyhráli 4:3. Každý ten zápas byl úplně jiný, ale atmosféra tradičně fantastická díky oběma táborům fanoušků. Pokud Vrchlabí postoupí nahoru, bude to pro nás velká ztráta.

Závěr sezony ovlivnil koronavir. Nejste trochu i rád, že Trutnova se teď vlastně dění kolem hokeje už netýká a nemusíte řešit případné ztráty?

Už ten zápas v Mostě, kde nebyl ani jeden člověk, nás trochu srazil. Prostě hokej bez lidí, co to je… Respektuji všechna opatření, ale radši se to mělo posunout nebo celkově zrušit, jako to udělaly jiné ligy (ke zrušení došlo krátce po rozhovoru - pozn. aut.). Jde tady především o zdraví všech - hráčů, fanoušků a podobně. Já jsem upřímně rád, že nemusíme hrát čtvrtý zápas před naším prázdným stadionem. To říkám úplně na rovinu.

Už v září začne další mistrovský ročník. S čím do něj půjde trutnovský hokej?

To je těžká otázka a já na ní nedokážu odpovědět. V květnu se sejde vedení, vyhodnotí uplynulý ročník, uvidíme co bude dál. Máme tady nějaký pětiletý plán, ale jestli ho budeme plnit s Petrem Váchou i nadále a já zůstanu v pozici manažera, to je ve hvězdách. Hokej v Trutnově bude i nadále, kdo mu bude velet a starat se o něj, to je v tuto chvíli otázka spíše na vedení klubu.

Taková byla druhá liga - skupina sever

Základní část:

1. Vrchlabí 40 33 2 0 5 246:85 103

2. Dvůr Králové 40 24 6 1 9 170:115 85

3. Mostečtí Lvi 40 24 1 3 12 185:137 77

4. Děčín 40 16 4 3 17 166:186 59

5. Řisuty 40 14 4 5 17 145:173 55

6. Trutnov 40 13 4 3 20 128:176 50

7. Jablonec 40 12 1 8 19 145:183 46

8. Nová Paka 40 7 6 3 24 118:158 36

9. Bílina 40 8 1 3 28 140:230 29

Čtvrtfinále play off:

Mostečtí Lvi – Trutnov: konečný stav série 3:0, Děčín – Řisuty: konečný stav série 2:1.

Zbylý program soutěže počínaje semifinále byl zrušen!