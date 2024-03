Na sedmý pokus už to vyšlo. Hokejisté Hradce Králové poprvé v sezoně dokázali vyzrát na rivala z Pardubic, když ve třetím duelu čtvrtfinále play off vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech. Hrdinou se stal obránce Tomáš Pavelka, který se v nich trefil hned dvakrát. Mountfield snížil sérii na 1:2. Pokračovat se bude na soutoku Labe a Orlice zítra od 18 hodin.

Atmosféra v ČPP aréně během třetího zápasu čtvrtfinále mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Měli jsme obrovskou chuť a asi nám pomohl divácký motor, je to 1:2, konečně se k nám přiklonilo i štěstí,“ usmíval se Pavelka.

Napěchovaná ČPP aréna viděla v první třetině svižný hokej, avšak s minimem velkých šancí na obou stranách. Dynamo dostalo příležitost v početní výhodě po hákování Pavlíka, ale s přesilovkou nenaložilo dobře. Na druhé straně mohl skóre otevřít Miškář, ale tečí těsně minul šibenici hostující branky.

Duel pokračoval ve stejném trendu i po změně stran. Na ledě se znovu jiskřilo, ale oba celky si zakládaly především na zodpovědné defenzivě, nikdo nechtěl udělat chybu. Lvi si zahráli jednu přesilovku, Pardubice dokonce dvě, ale ani speciální formace nijak zvlášť gólmany na jedné či druhé straně neprověřily. Zaujal tak spíše tvrdý souboj Janka se Sedlákem, ze kterého si pardubický forvard odnesl krvavý šrám.

Na začátku poslední třetiny se přeci jen diváci dočkali branky. Miškář po pravé straně dotáhl puk až před branku, kde ho díky svému důrazu dotlačil za záda Willa Pavlík – 1:0. Hostům stačilo na vyrovnání jedno povedené přečíslení. Radil před brankou prostrčil puk na Kousala, jenž mířil do odkryté branky – 1:1.

„Tohle musíte vidět, že když uděláte, tak to takhle dopadne, Pardubice to potrestají. Dneska ale byl rozhodující faktorem náš brankář Pařík, chytal výborně, odvedl skvělou práci,“ pochvaloval si Pavelka.

Mountfield se poté dopustil velké chyby, když v signalizované výhodě po faulu Čerešňáka hrál v příliš mnoho hráčích a připravil se o početní výhodu. A málem se mu to vymstilo. Pardubice totiž o pár okamžiků později dotlačily puk za Paříka. Domácí lavička si však vzala trenérskou výzvu a branka kvůli kontaktu Zohorny s královéhradeckým brankářem platit nemohla.

„Hned jak ho Pardubice vstřelily, byla to ohromná facka. Ale jak jsme si vzali výzvu, tak jsem na střídačce slyšel, že je to tak padesát na padesát, že tam byl kontakt. Myslím si ale, že i kdyby to gól byl, našli bychom sílu odpovědět,“ popsal Pavelka.

HRADEC SNÍŽIL

Necelou minutu před třetí sirénou se ve stoprocentní šanci objevil Šťastný, jenže Will byl v pokleku včas a šlo se do prodloužení.

Nastavený čas začal brejkem domácích, ten zakončoval pouze do pardubického gólmana Jergl. A když Dynamo nepotrestalo nedovolené bránění Blaina a Mountfield nevyužil své obrovské šance při trestu Poulíčka, o vítězi třetího čtvrtfinálového střetnutí musely rozhodnout samostatné nájezdy.

V nich se stal hradeckým hrdinou obránce Pavelka, který byl dvakrát stoprocentní. Nejprve odvrátil konec, potom rozhodl a ČPP aréna byla na nohou. „Měl jsem něco připravené, v dnešní době se všichni připravují a teď mi to vyšlo,“ radoval se Pavelka.

„Myslím, že jsme viděli zase velmi kvalitní utkání, vyrovnaný boj. Bude se to prolínat celou sérií. Dnes se štěstí přiklonilo k Hradci, my se připravíme na zítra,“ uvedl kouč Pardubic Marek Zadina.

Hradec Králové – Pardubice 2:1 SN

Fakta – branky a nahrávky: 42. R. Pavlík (Miškář, Lalancette), rozh. náj. Pavelka – 48. R. Kousal (Radil, Košťálek). Rozhodčí: Hradil, Vrba – Špůr, Rampír. Vyloučení: 7:5. Bez využití. Diváci: 6890 (vyprodáno). Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1 - 0:0. Stav série: 1:2

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Jank – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Eberle, Estephan, Šťastný – Pavlík, Lalancette, Miškář. Trenér: Martinec.

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák, Hyka – Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Zadina.