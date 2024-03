Dá se jim vytknout pouze jedna věc. Tou je slabá produktivita. Hokejisté Hradce Králové na ni ve čtvrtém utkání čtvrtfinále proti Pardubicím dojeli, i přes drtivý tlak ve druhé třetině padli 0:1 a v sérii budou odvracet konec, když prohrávají 1:3 na zápasy.

Hodnocení trenérů Marka Zadiny (Pardubice) a Tomáše Martince (Hradec Králové) po čtvrtém utkání. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Viděli jsme další vyrovnané utkání, bohužel jsme nevstřelili žádnou branku, proto jsme nemohli vyhrát. Góly nám tentokrát chyběly, a to je ten rozdíl, proč jsme prohráli,“ měl jasno hradecký kapitán Jan Eberle.

NA KREV

Mountifeld si vylámal zuby na skvěle chytajícím Romanu Willovi, jenž pochytal všech 24 střel. „Tohle nás vůbec nezajímá,“ odvětil Eberle na otázku k výkonu pardubického gólmana.

Čtvrtý duel tak rozhodla jediná střela Matěje Pauloviče, ta se přitom netvářila jako gólová, ale po lehké teči skončila až za Lukášem Paříkem. „Všechny zápasy jsou na krev, všechny zápasy se mohou přiklonit na jednu či druhou stranu. Tentokrát to bohužel nebylo v náš prospěch. Máme šance, vytváříme si je. Dostali jsme soupeře pod tlak, ale nezúročili jsme ho,“ pokračoval zkušený útočník.

Lvi tlak v prostřední části nepřetavili ve vyrovnávací gól. „Poté jsme si jen řekli, že musíme pokračovat v taktice, kterou nám trenéři ordinují a dát branku,“ popsal Eberle.

To se však nepovedlo, naopak pojistku mohl přidat při hradecké power-play hostující kapitán Lukáš Sedlák, střelu do odkryté branky ale nešťastně zastavil hlavní sudí. „Mohl to být icing, mohl to být gól. To už se nikdo nedozví, jestli by puk letěl do branky, nebo mimo ni. Stalo se, skončilo to na icingu, my jsme měli buly a šanci zápas vyrovnat,“ poznamenal k tomu Eberle.

ODVRACET MEČBOL

Pardubice si i tak odvezly třetí bod a v sobotu budou mít v enteria aréně první mečbol. „Je potřeba se zaměřit na koncovku, protože teď to rozhodlo a taky si vyčistit hlavu, máme volno a do Pardubic pojedeme vyhrát,“ hecuje kapitán hokejistů ze soutoku Labe a Orlice.

A kde hledat recept na obrat v sérii? „Musíme tomu jít ještě víc naproti. Tlak, který jsme si vytvořili a nebyl první a ani poslední, přetavit v góly,“ říká Eberle. Na závěr ještě k duelům ve městě pod Bílou věží. Oba byly vyprodané a provázela je bouřlivá atmosféra, o kterou se staral především domácí kotel.

„Chtěl bych pochválit diváky, fantastická kulisa. Oba zápasy jsme cítili, jak všichni lidi, co my potřebujeme, stojí za námi. Před takovým publikem, dvakrát vyprodanou arénou, je radost hrát. Nic není rozhodnutého,“ pochválil Eberle a na závěr dodal: „je to boj o každý centimetr na ledě, myslím si, že je to vidět i v publiku. Naši fanoušci jsou úžasní a jsem strašně rád, že může celá republika zažít, jak derby vypadá a jaké publikum máme.“