Jediný gól stačil k tomu, aby si Pardubice z Hradce Králové odvezly důležitý třetí bod ve čtvrtfinálové sérii, ve které vedou již 3:1 na zápasy. Po šťastné brance Matěje Pauloviče zvítězily ve druhém mači na soutoku Labe a Orlice 1:0. Svěřenci trenéra Tomáše Martince měli přitom více ze hry, ale všechny jejich příležitosti pochytal skvělý Roman Will. Pokračovat se bude v sobotu na ledě Dynama.

Hodnocení trenérů Marka Zadiny (Pardubice) a Tomáše Martince (Hradec Králové) po čtvrtém utkání. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Zase rozhodovaly maličkosti, jeden gól. Bohužel jsme to neurvali. Teď nám nezbývá nic jiného, než vyhrát v Pardubicích a vrátit sérii zpátky sem,“ řekl hradecký útočník Aleš Jergl.

„My jsme dali o jeden gól víc než soupeř, proto jsme vyhráli. Dobře jsme se připravili, věděli jsme, že to bude těžká série,“ uvedl forvard Pardubic Matěj Paulovič.

JEDEN GÓL

První třetina příliš vzruchu nepřinesla, čemuž odpovídá i to, že oba celky dohromady vyslaly na gólmany pouhých deset střel. Největší šance byly k vidění během hradecké početní výhody. Nejprve nebezpečně z mezikruží pálil Pavelka a o dorážku se snažil Okuliar. Na druhé straně se po zaváhání domácí obrany dostal v oslabení před Paříka Pánik, ale gólman Hradce si mezírku mezi betony pohlídal.

Skóre se měnilo na začátku 26. minuty. Z otočky vyslal nenápadnou střelu Paulovič, ta byla možná ještě lehounce tečovaná a Paříkovi propadla do branky – 0:1. „Je potřeba střílet a někdy to tam takhle padne. Vyšlo to,“ popsal rozhodující moment středečního duelu Paulovič.

Inkasovaná branka Mountfield nakopla a hned vzápětí si vytvořil drtivý tlak, kdy mačkal pardubickou první pětku ve svém útočném pásmu. S dobrými pokusy Eberleho, Jaspera i Pláňka si ale poradil Will. V polovině duelu se blýskl zase Pařík, ten nejprve vyrazil pokus Vály a následně skočil po dorážce Sedláka.

V poslední třetině si nejprve zahrály Pardubice dvě početní výhody, ale Pařík odolal. Poté se za vyrovnáním začali hnát Lvi. Klíma šel sám na branku a svůj bláfák, i kvůli faulu Adama Musila, zakončil pouze do tyče. V následné přesilovce Hradce orazítkoval tyč Jasper.

Domácí nedokázali dotlačit puk za záda Willa ani při hře bez brankáře, naopak Sedlák mohl dát razítko na pardubickém vítězství, puk směřující do branky však zastavil nešťastně hlavní rozhodčí. Dynamo to nakonec mrzet nemuselo, protože si z města pod Bílou věží odvezlo nesmírně cenný bod.

„Je to o jedné šanci, dneska jim to tam spadlo čistou náhodou, ale tak to chodí. My jsme měli celkem dost šancí, neproměnili jsme je. Já však pořád věřím, že tam někde nahoře to štěstíčko je a přikloní se na naši stranu,“ uzavřel Jergl.

Hradec Králové – Pardubice 0:1

Fakta – branky a nahrávky: 26. Paulovič (A. Musil). Rozhodčí: Kika, Stano – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 6890 (vyprodáno). Třetiny: 0:0, 0:1, 0:0. Stav série: 1:3.

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Jank – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Eberle, Pilař, Šťastný – Pavlík, Lalancette, Miškář. Trenér: Martinec.

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák, Hyka – Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Zadina.