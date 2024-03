Favorita trápili v každém z pěti zápasů, vyhráli však pouze jediný a sezona pro ně tím pádem končí. Hokejisté Hradce Králové nestačili ve čtvrtfinále play off v derby na rivala z Pardubic (1:4 na utkání), asi největšího aspiranta na zisk letošního extraligového titulu.

Dynamo bylo kvalitnější v maličkostech, ani tak se Mountfield za své výkony stydět nemusí. Po loňské jízdě až ke stříbru, znovu ukázal, že patří mezi českou špičku.

„Vzdorovali jsme gigantovi naší urputnou hrou. Bylo to těsné a rozhodovaly detaily. Teď zavládl smutek, řeknu to na rovinu se*e mě to. Asi tak bych to zhodnotil,“ řekl hradecký útočník Oliver Okuliar a následně pokračoval: „Chyběla vždy branka, nějaký šťastný odraz. Nebyli jsme o nic horší, ale samozřejmě soupeř zvítězil zaslouženě, o tom žádná. Bojovali jsme, musíme si to s trenéry vyhodnotit, co udělat lépe, abychom v play off zdolávali i takové giganty.“

Byl to právě on, kdo táhl Lvy během celé sezony a až do posledního kola základní části bojoval o korunku pro nejlepšího střelce. Ale play off z pohledu produktivity nevyšlo podle představ. Slovenský forvard nezapsal ani jeden gól v předkole proti Vítkovicím. To ho zase tolik trápit nemuselo, protože Hradec smázl Ostravany 3:0 na zápasy. Okuliar však nebyl produktivní ani proti Pardubicím.

„Nebudu chodit okolo horké kaše. Statistiky hovoří jasně, že jsem v této sérii byl nulový,“ uznal a poté dodal: „Odvedl jsem si nějakou práci, ale na góly to nešlo. Bylo to těžké, soupeř o mně věděl. Musím se s tím vypořádat, za nic se neskrývám.“

Jinak měl hlavně pro své spoluhráče slova uznání. Pardubicím čelili statečně, vždyť nepropadli v jediném z pěti střetnutí. „Každý podal super výkon a jsme vděčni, že jsme je takhle potrápili. Každý chce samozřejmě postoupit, my jsme tentokrát smutní. Vypadli jsme a je konec,“ uvedl Okuliar.

Pro rodáka z Trenčína ještě nemusí sezona končit. V květnu pořádá Česká republika mistrovství světa aje pravděpodobné, že by sina něm mohl po vydařeném ročníku v klubu zahrát. „Kdyby mi zavolali, velmi rád bych zabojoval o sestavu. Uvidíme, jak to bude.“