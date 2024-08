Vítěznou premiéru v brance Východočechů si připsal gólman Jan Kasal. Odchovanec Hradce se v letní přestávce vrátil na soutok Labe a Orlice z Ameriky. Proti maďarskému sokovi podal jistý výkon. „Moc práce jsem neměl,“ přiznal po utkání mladý brankář.

V dresu Mountfieldu se dvěma góly blýskl Patrik Miškář, dále se trefili Matěj Chalupa, Petr Moravec, Graeme McCormack a Radovan Pavlík. „Kluci ukázali velkou kvalitu a myslím, že je čeká dobrá sezona,“ pochválil Kasal. Především Miškář s Pavlíkem se činili. Oba byli u čtyřech vstřelených branek.

Do ČPP arény dorazilo na úvodní mač přípravy 1561 fanoušků. „V Americe lidi docela chodili, takže jsem byl trošičku zvyklej, ale bylo to tam tiché, divadelní prostředí. Naopak hradečtí fanoušci jsou hlasití,“ porovnal Kasal. Vítězný debut za áčko ho bude něco stát. „Nevím kolik to bude a raději to ani vědět nechci,“ uzavřel s úsměvem na rtech.

Další prověrka čeká na svěřence trenéra Tomáše Martince už zítra, kdy v Poděbradech od 17.30 vyzvou pražskou Spartu.

Mountfield HK - Fehérvár AV19 6:1

Fakta – branky a nahrávky: 21. Chalupa (Batna), 24. Miškář (Pavlík, McCormack), 27. Moravec (Lang), 33. McCormack (Pavlík, Miškář), 36. Miškář (Pavlík), 50. Pavlík (Miškář, Blain) – 23. Terbocs. Rozhodčí: Květoň, Pražák – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1561. Třetiny: 0:0, 5:1, 1:0.

Mountfield HK: Kasal – Freibergs, Blain, Kalina, Pláněk, McCormack, Bučko, Mudrák – Perret, Batna, Chalupa – Pavlík, Štohanzl, Miškář – Moravec, Estephan, Jergl – Pour, Pokorný, Lang.

Fehérvár AV19: Horváth – Atkinson, Campbell, Stipsicz, Messner, Kiss, Štajnoch, Csollar, C. Ambrus – Cheek, Hari, Kuralt – Erdely, Sebök, Braun – G. Ambrus, Bartalis, Mihaly – Magosi, Nemeth, Terbocs.