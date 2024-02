Po sedmi remízách v řadě a vyrovnání rok starého rekordu Liberce by hokejisté Mountfieldu HK konečně rádi uzmuli tři body. Šanci budou mít v pátek na ledě Mladé Boleslavi. Utkání 42. kola extraligy začne ve městě automobilů v 17.30.

Atmosféra v ČPP aréně po vstřelené brance. | Video: Deník/Vladimír Machek

Východočeši do něj mohou jít pozitivně naladěni, když minulou neděli prohrávali na ledě Bílých Tygrů po osmi minutách 0:3, duel ale nezabalili a odměnou jim byl obrat a dvoubodová výhra 4:3 po samostatných nájezdech.

„Byli jsme rádi, že se v Liberci povedlo otočit vývoj utkání, výhru už jsme potřebovali. Škoda, že se to nepovedlo v šedesáti minutách. I tak já i celý tým věříme, že se to obrátí a začneme vyhrávat za tři body,“ řekl útočník Aleš Jergl.

Hokejisté ze soutoku Labe a Orlice dorovnali rekord v počtu prodlužovaných zápasů (7!) v řadě, který držel právě Liberec. „Je to těžké. Máme takhle opravdu hodně utkání, nevím, čím to může být, ale jak jsem říkal, doufám, že nám to tam začne padat a série remíz se promění v sérii výher,“ přeje si hradecká šestadvacítka.

Lvi hráli poslední duel v neděli, díky tomu měli v tomto týdnu více času na odpočinek. „Každý den navíc je super, všichni dobře zregenerovali. Teď máme tréninky ve výborném tempu, jenom to přenést do pátečního zápasu,“ usmívá se Jergl.

Hradec je v tabulce na osmém místě, Bruslaři se pořád krčí na předposlední příčce. Ve vzájemných duelech z letošní sezony jsou na tom paradoxně lépe Středočeši, když vyhráli oba duely v ČPP aréně. Mountfield se radoval v polovině listopadu v Mladé Boleslavi.

„Bude to těžký, urputný zápas. Mají výborné přesilovky, takže se budeme snažit hrát bez faulů. Nesmíme se dívat, kde jsou v tabulce, myslím si, že by měli být úplně jinde. Pojedeme tam s tím, že to konečně zlomíme,“ uzavírá Jergl.