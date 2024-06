Hokejisté ze soutoku Labe a Orlice šli do fotbalového mače po letní přípravě, která byla letos trochu jiná než v předchozích letech.

„Hlavně byla hodně krátká, protože jsme z dvanáctitýdenního modelu najeli na osmitýdenní. Nějaký týden jsme si ušetřili, ale myslím, že kvantum práce jsme odvedli možná ještě větší, než co bývalo dřív,“ přiznal Štohanzl.

Podle jeho slov byla příprava náročná, ale hodně pestrá. „Určitě to bylo intenzivnější. Oproti předchozím rokům se hlavní část přesunula do posilovny. Ale byla tam i pestrost. Jsme rádi, že nemusíme všechen čas trávit na jednom místě. Máme hodně sportovišť kolem zimáku. Ať už je to bazén, fotbalová hřiště, kopce na běhání. Do Sportpark HIT jsme zase chodili na badminton nebo plážový volejbal. Těch možností je opravdu hodně,“ pochvaluje si.

Lvi obuli kopačky znovu po roce a v Malšovicích ukázali, že jsou kvalitními fotbalisty. Sokol přehráli jasně 6:1. Nezastavilo je ani počasí. „My jsme byli rádi, že jsme si konečně mohli vyzkoušet anglické podmínky, trochu jsme to přirovnávali k blbnutí na dvorku, jak zaznělo v Trestné lavici,“ zasmál se Štohanzl a doplnil: „Člověka to baví a je to něco jiného, než hrát za sluníčka. Jsou to podmínky, kterým se člověk musí přizpůsobit, navíc nám to vyšlo.“

Štohanzl to oproti svým spoluhráčům měl během přípravy ještě o něco složitější. Musel se totiž věnovat škole, když skládal státnice. „Celkem náročné období,“ přikývl hlavou a následně přiblížil: „Myslím, že jsem to zvládl obstojně, vynechal jsem kvůli tomu i nějaké tréninky, ale nebylo to nic bláznivého. Je ze mě bakalář v oboru ekonomika a management. V pondělí jsem hned nastoupil na navazující studium, ještě dva roky a snad ze mě bude inženýr,“ uzavřel.

Hokejisté extraligového Mountfieldu vyzvali v exhibičním fotbalovém zápase Malšovice. Foto: Lubomír Douděra