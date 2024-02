/FOTO, VIDEO/ Hokejisté Hradce Králové ve 45. extraligovém kole nepodali proti obhájcům titulu z Třince špatný výkon, dokonce i smazali dvoubrankové manko, ani tak na třinecké Oceláře nestačili, když jim podlehli 2:3. Vítěznou branku zaznamenal na konci druhé třetiny Libor Hudáček. Už v neděli se svěřenci trenéra Tomáše Martince představí od 15.30 v Karlových Varech.

Fanoušci Hradce přivítali během zápasu s Třincem navrátilce do sestavy pěkným choreem. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Čtyřicet minut jsme byli lepší, ale bohužel v první třetině jsme nebyli dostatečně důrazní v soubojích. Mohli jsme dopadnout lépe, kdybychom v ní hráli tak, jako v těch dvou zbývajících,“ hodnotil duel autor druhé branky Mountfieldu Tomáš Pavelka.

Hradecký kotel během úvodní třetiny zdařilým choreem přivítal trojici hráčů, kteří se vrátili po odpykání trestu za užití zakázané látky: „Vy tři králové nejdete nějak pozdě???,“ stálo na transparentu. Do loňské reprízy finále nastoupili stejně jako o dva dny dříve v Litvínově Kevin Klíma a Graeme McCormack. „Přinesli nám hlavně rychlost a zkušenost,“ uvedl na jejich adresu Pavelka. Třetí do party Martin Štohanzl zatím naskakuje za partnerský Kolín v první lize.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Úvodní perioda se však Východočechům nevydařila podle představ. Za hosty totiž dvakrát udeřil reprezentační forvard Růžička. Nejprve přesnou ranou využil početní výhodu. Poté výborné nahrávky od parťáka z útoku Voženílka zpoza branky. „Pálí mu to, dáva góly v každém zápase v extralize, to je skvělá vizitka,“ podotkl hradecký bek.

Domácí se k výraznému ohrožení třinecké branky, kterou hájil Mazanec, dostávali jen zřídka.

To se změnilo v prostřední periodě… Mountfield do ní vstoupil mnohem lépe a hlavně těžil z přesilovek. Mazancovo kouzlo odčaroval přesnou ranou Estephan. Gól sice padl, až když už byl Jeřábek na ledě, ale hlavně díky tlaku, který si Lvi předtím vytvořilo. Vyrovnáno bylo o dalších 80 vteřin později. Tentokrát přesilovkou kombinaci zakončil přesnou ranou obránce Pavelka. „Rád bych to takhle trefoval, potřeboval bych to častěji,“ řekl ke svému gólu.

Jenže Třinec si vzal ztracené vedení zpět také v početní výhodě, ideální nabídku od Marinčina zužitkoval Hudáček – 2:3.

Hráči ze soutoku Labe a Orlice dělali v poslední třetině vše možné, aby duel alespoň vyrovnali, ale hostující celek předvedl zkušený výkon do defenzivy a odvezl si všechny body.

Hradec může alespoň těšit, že podal kvalitní výkon, který se blížil zápasům ve vyřazovací části, což ocenili i diváci. „Je to tak, už to je k play off, moc zápasů nezbývá. Musíme si z toho vzít to, že jsme podali dobrý výkon, bohužel až na první třetinu,“ uzavřel Pavelka.

Hradec Králové – Třinec 2:3

Fakta – branky a nahrávky: 28. Estephan (Blain, Lalancette), 29. Pavelka (Blain, Estephan) – 9. Růžička (Kundrátek, Nestrašil), 12. Růžička (Voženílek, Nestrašil), 36. Hudáček (Marinčin). Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Lhotský, Zíka. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 5019. Třetiny: 0:2, 2:1, 0:0.

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Miškář, Estephan – Pavlík, Kev. Klíma, Jergl – Jasper, Lalancette, Eberle. Trenér: Martinec.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Jeřábek, Adámek, Polášek – Voženílek, Nestrašil, Růžička – Daňo, Hudáček, Kurovský – Roman, Vrána, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Sikora. Trenér: Moták.