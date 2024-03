Dvě třetiny dominance, pak podržel Pařík. Hradec si pojede do Ostravy pro postup

Už pouze jeden krok zbývá hokejistům Hradce Králové k tomu, aby se podívali do čtvrtfinále extraligového play off. Svěřenci trenéra Tomáše Martince porazili Vítkovice i ve druhém duelu předkola, tentokrát 1:0, když se o vítěznou branku už v první třetině postaral Kevin Klíma. V sobotu budou mít Lvi v Ostravě první mečbol. „Je to fotbalový výsledek, ale pro nás o to cennější. Došli jsme si pro něj soudržným týmovým výkonem,“ pochvaloval si hradecký trenér Tomáš Martinec.

Hodnocení trenérů Pavla Trnky (Vítkovice) a Tomáše Martince (Hradec Králové) | Video: Deník/Vladimír Machek