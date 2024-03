/FOTOGALERIE/ Hradečtí hokejisté se sice v prvním utkání předkola play off proti Vítkovicím nevyvarovali zbytečných faulů a soupeř jejich prohřešky trestal, i tak svěřenci trenéra Tomáše Martince po výhře 4:3 uzmuli první bod v sérii. Ostravany během celého duelu přehrávali při hře pět na pět, ve třetí třetině navíc proměnili svoje početní výhody a skóre obrátili. „Bohužel disciplína nás provází delší dobu, když vyloučení eliminujeme, bude se nám hrát daleko lépe,“ měl jasno hradecký obránce Tomáš Pavelka, který se blýskl krásnou brankou i asistencí na vítězný gól.

Atmosféra během prvního utkání série předkola play off mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Potvrdilo se, že je to play off a utkání bylo pro všechny atraktivní, jsem rád, že jsme domácí výhru urvali,“ potěšilo po důležité výhře Pavelku.

Asi nejočekávanější předkolo letošního extraligového ročníku začalo náporem Hradce. Už po 60 vteřinách se k zajímavé dorážce dostal Jergl, na Klimeše si ale nepřišel. Ridera přežila deset minut, kdy moc nestíhala a poté trestala z početních výhod. Hned tu první proměnil Auvitu, jeho dělovku nešťastně tečoval do vinglu domácí Pilař – 0:1.

Domácí srovnali vzápětí. Klimeš neudržel střelu Okuliara, puk vyrazil jen na hokejku Klímy, který přispěchal s bleskovou dorážkou – 1:1. Lvi však ještě do první sirény znovu pykali za svoji nedisciplinovanost. Tentokrát Auvitu uvolnil Rihardse Bukartse a ten prostřelil Paříka – 1:2.

V prostřední části už to tak slavné s přesilovkou Ostravanů nebylo, naopak v oslabení ujel hradecký obránce Pavelka, nejprve naznačil střelu, aby Klimeše oklamal blafákem a srovnal – 2:2.

Východočeši mohli jít do vedení ve svojí početní výhodě, ve stoprocentní šanci se totiž objevil Jasper, ale jistý gól mu sebral skvělým zákrokem lapačkou Klimeš. „Už jsem se také na střídačce zvedal, i když to Jasperovi trochu skočilo, asi to šlo dát,“ uvedl Pavelka.

Duel pokračoval ve stejných kolejích i v poslední třetině, rozhodovaly speciální formace. Ve 45. minutě Klimeš neudržel v oslabení Klímovu střelu a přesně dorážel Perret – 3:2. Hned poté fauloval Grman a hokejisté ze soutoku Labe a Orlice znovu udeřili. Po dobré práci od Pavelky se prosadil Lalancette – 4:2.

A jak viděl hradecký bek dominanci jeho týmu při stejném počtu hráčů na ledě? „Vychází to z toho, že jsme aktivní, že máme pohyblivé útočníky a myslím si, že ve hře pět na pět je cesta, přes kterou musíme jít a je možnost přes ně projít,“ věří.

Hosty přiblížil znovu na dostřel třetí využitou přesilovkou Ridery v zápase Percy. To bylo však z pohledu Vítkovic vše. První bod série zůstal v Hradci Králové, kde se zítra od 18 hodin hraje druhé utkání.

„Možná jsme je dneska ve hře pět na pět přehrávali, ale zítra to může být jinak. Nepřikládal bych tomu velkou váhu,“ uzavřel Pavelka.

Hradec Králové – Vítkovice 4:3

Fakta – branky a nahrávky: 14. Kev. Klíma (Okuliar, Jergl), 28. Pavelka, 45. Perret (Kev. Klíma, McCormack), 46. Lalancette (Pavelka) – 12. Auvitu (Fridrich, Barinka), 18. Ri. Bukarts (Auvitu, Krieger), 53. Percy (Ri. Bukarts). Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 10:7. Využití: 2:3. Diváci: 4545. Třetiny: 1:2, 1:0, 2:1. Stav série: 1:0

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Eberle, Estephan, Šťastný – Pavlík, Lalancette, Miškář. Trenér: Martinec.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, Prčík, Stehlík – Fridrich, Barinka, Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – Kalus, Chlán, Dej – Půček, Claireaux, Lednický. Trenér: Trnka.