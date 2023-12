Lvi zpříjemní předvánoční čas hokejem, jako první přijede Liberec

Vánoce se blíží raketovým tempem, děti počítají dny do rozbalování dárečků. Výrazně zkrátit čekání by jim mohli hokejisté Hradce Králové, kteří do důležitého data 24. prosince odehrají ještě dva extraligové mače. Po druhé reprezentační přestávce přivítají dnes od 18 hodin Liberec, v pátek budou hostit ve stejný čas Mladou Boleslav.

Hradecký útočník Giorgio Estephan nastřílel v posledních dvou zápasech čtyři góly. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK