Velká převaha, pouze jeden bod. Hradec na Vary měl, zastavil ho Frodl

/FOTOGALERIE/ Tlačili, bušili, nakonec mají pouze bod. Hokejisté Hradce Králové ve 33. kole extraligy padli s Karlovými Vary 2:3 po samostatných nájezdech. Na branku Dominika Frodla vyslali Východočeši sice 47 střel, ani to jim však na výhru nestačilo, když rozhodující nájezd proměnil hostující Vít Jiskra. „Těžko se to hodnotí, trpká porážka. Kluci přišli skvěle nastavení a bylo vidět, že chtějí a jdou si za tím. Nemám jim co vytknout,“ řekl hradecký asistent Peter Frühauf.

Extraliga - 33. kolo: Mountfield HK - HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Lubomír Douděra