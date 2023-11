Hokejová extraliga má za sebou první čtvrtinu, jak si v ní vedl hradecký Mountfield? Po posledním utkání to přesně shrnul gólman Patrik Barošák. „Je to nahoru, dolů. Člověk vyhraje v Brně, porazí Liberec a pak tam jsou zápasy ztracené úplně zbytečně. Pocity jsou smíšené.“

Jeho slova přesně vystihují, jak se po první čtvrtině nejvyšší hokejové soutěže musí cítit fanoušci Hradce Králové. Mountfield dokáže přehrát téměř kohokoliv, jenže jednu výhru za druhou nesbírá. Výsledky jsou spíše jako na horské dráze, o čemž vypovídají i statistiky.

Ve 13 odehraných duelech zvítězili svěřenci trenéra Tomáše Martince čtyřikrát za tři body, dvakrát za dva body. Ve třech případech brali jeden bod a čtyřikrát odcházeli bez bodu. Suma sumárum 19 bodů, skóre 33:28 a zatím šestá pozice. To rozhodně není žádný propadák, na druhou stranu ani výstřel do nebes.

Je čas se ohlédnout za tím, co Lvy v první části sezony zdobilo a kde je naopak potřeba výrazně přidat.

+ RYCHLÝ, AKTIVNÍ HOKEJ

Znovu poskládali tým, který přesně zapadá do stylu Tomáše Martince. Hradec se vyžívá v bruslivém a rychlém hokeji. Branku soupeře zasypává velkým počtem střel. Tohle ho loni dovedlo do extraligového finále a platit to může i letos.

Pokud Východočechům zápas sedne, jsou k neporažení. To ukázali během první čtvrtiny v Brně, v Třinci a naposledy i doma proti Vítkovicím.

Mountfield HK - týmová produktivita Oliver Okuliar - 14 bodů (10 gólů + 4 asistence)

Jérémie Blain - 14 bodů (4+10)

Tomáš Pavelka - 9 bodů (3+6)

Christophe Lalancette - 5 bodů (2+3)

+ PŘESILOVKY

Asi největší změna a velký plus proti loňsku. Mountfield zapracoval na hře ve speciální formaci a zatím má druhou nejlepší přesilovku v soutěži. Dvanáct využitých početních výhod ze 43 dělá procentuální úspěšnost téměř 28%.

Hradec vymazal Vítkovice: Byl jsem tam jako komparz, chválil spoluhráče Bartošák

Skvěle se v nich daří produktivnímu obránci Jérémiemu Blainovi, který v nich zapsal devět bodů za dva góly a sedm asistencí. Vedení klubu navíc přivedlo kanadského forvarda Giorgia Estephana, jenž je velkým specialistou právě na přesilové hry.

+ TAHOUN ZE SLOVENSKA

Třináct zápasů, deset gólů a čtyři asistenci. To jsou čísla největšího tahouna týmu. Slovenský forvard Oliver Okuliar zařídil v první čtvrtině téměř třetinu branek, které Hradec Králové vstřelil. Mladý šikula, o kterého má být zájem i ve slavné NHL, potvrzuje, že jeho loňský příchod se vedení východočeského klubu povedl znamenitě. „Už před sezonou jsem říkal, že tenhle kluk má potenciál stát se nejlepším střelcem ligy a možná i nejproduktivnějším hráčem. Je zdaleka naším nejnebezpečnějším hráčem a to i v tréninku, což mluví za vše,“ vychválil Okuliara brankář Bartošák.

+ KVALITA VZADU

Právě Patrik Bartošák je dalším pozitivem první čtvrtiny. Zkušený třicetiletý gólman od začátku působení ukazuje, že patří mezi evropskou špičku.

Zatím Hradci vychytal dvě nuly a s úspěšností zásahů vysoko nad 92% mu patří v extraligových statistikách stříbrná pozice (z brankářů, kteří mají odchytáno alespoň šest duelů), k tomu disponuje nejnižším průměrem inkasovaných branek (1,77). Když byl zraněný, plnohodnotně ho dokázal nahradit Henri Kiviaho.

- SLABÁ PRODUKTIVITA

Hradec na branku svých soupeřů pálí ze všech extraligových týmů nejvíce. Jeho průměr činí více než 36 střel na zápas. Třeba druhý Litvínov vyšle v průměru skoro o čtyři střely méně, jenže branek dal v dosavadním průběhu sezony o 17 víc. Lvi se na gól v mnoha případech nadřou. Ve hře pět na pět je to často tvrdý oříšek. Tady je potřeba bezesporu přidat.

- DOMÁCÍ TRÁPENÍ

Šest zápasů a jenom osm bodů. Hokejistům ze soutoku Labe a Orlice se doma nedařilo. Do posledního utkání s Vítkovicemi čekali na výhru před vlastními fanoušky více než měsíc. V ČPP aréně porazili zatím pouze Liberec a právě celek z Ostravy. Fanoušci si zaslouží více.

- TÁPAJÍCÍ POSILY

Na východě Čech rozhodně čekali větší přínos od útočníků Evana Jaspera a Davida Šťastného. Oba dva v sezoně zatím vstřelili pouze jednu branku, přitom se očekávalo, že by mohli produktivitu táhnout. „Evan musí hodně přidat, stejně tak David, ale i další, od kterých očekáváme body. S hráči toto komunikujeme a o naší nespokojenosti vědí,“ vyjádřil se generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček k dotazu jednoho z fanoušků.