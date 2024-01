/FOTO/ Hokejistům Hradce Králové není letos v derby souzeno. Co naplat, že měli tentokrát více ze hry, když se i potřetí v sezoně radují z tříbodové výhry Pardubice. Ty v ČPP aréně vyhrály v napjatém utkání 3:2. Domácím nepomohly ani dvě přesilovkové trefy Davida Šťastného. O vítěznou branku se totiž postaral v polovině zápasu hostující Martin Kaut.

Třetí východočeské derby letošní sezony: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Lubomír Douděra

První východočeský souboj v novém roce rozhodla lepší efektivita Dynama. „Utkání bylo vyrovnané, Pardubice mají kvalitu, ale největší rozdíl byl v produktivitě. Soupeř si pomohl takovými jednoduchými góly, zatímco my jsme svoje šance nevyužili,“ uvedl hradecký trenér Tomáš Martinec.

S ním souhlasil i hostující asistent Aleš Krátoška. „Viděli jsme opravdu bojovné utkání, Hradec hrál hodně aktivně a pomohl si dvěma přesilovkami. Chtěl bych kluky pochválit a poděkovat jim, že si to za stavu 3:2 ve třetí třetině zkušeně pohlídali. I když Hradec tlačil, tak jsme uhájili jednobrankový náskok.“

PARDUBICE SKVĚLE ZAČALY

Stejně jako ve dvou předchozích případech do tradičně vyhroceného souboje vstoupili lépe svěřenci trenéra Václava Varadi. Tentokrát už na konci druhé minuty otevřel po dobré práci Musila skóre střelou od modré slovenský obránce Čerešňák.

A Pardubicím se v parádní atmosféře, která duelu dvou znepřátelených rivalů sluší, podařilo během úvodní dvacetiminutovky odskočit do dvoubrankového rozdílu. V 10. minutě se na konci pohledné kombinace ocitl na pravém kruhu osamocený Radil a s kotoučem si věděl rady, když ho poslal za záda Lukáše.

Poté přebrali otěže zápasu domácí. Dva závary ke snížení ještě nevedly, přesto se Lvům do první sirény povedlo přiblížit. A nutno říci, že zcela po zásluze. Freibergs od modré poslal puk na pravý kruh, odkud pálil Šťastný do protipohybu bezmocného Willa. „Měli jsme těžký začátek, rychle jsme prohrávali, ale tým znova ukázal mentální sílu a do zápasu se vrátil. Pomohli jsme si přesilovkami,“ řekl Martinec.

Prostřední část začala tutovkou Dynama. Po 50 vteřinách střílel z dobré pozice na vyrážečku Lukáše Sedlák, hradecký gólman se blýskl parádním zákrokem.

Lvi pak měli znovu více ze hry, jenže druhý tým tabulky jim na začátku 30. minuty ukázal, co je to lekce z produktivity. Ojedinělý útok táhl Paulovič, přes osu hřiště našel v útočném pásmu Kauta a ten střelou na přední tyč překvapil „studeného“ Lukáše. „Náš vítězný gól byl takový šťastnější,“ přiznal Krátoška

Mountfield se před zaplněnou ČPP arénou nehodlal vzdát a o pár chvil později se dostal na dostřel. Podruhé se v početní výhodě prosadil přesnou ranou pod víko Šťastný.

V poslední třetině byly karty rozdány. Hradec chtěl za každou cenu minimálně vyrovnat, Pardubice naopak udržet těsné vedení. Hostům se dařilo více, když dlouho soupeře ze soutoku Labe a Orlice nepouštěli do větších příležitostí.

Až v čase 55:30 si domácí šikula Jergl pěkně stáhl puk a orazítkoval břevno za Willem. To bylo však vše a Dynamo potvrdilo, že letos je v základní části vládcem regionu. „Chtěl bych poděkovat fanouškům, protože vytvořili skvělou atmosféru a byli naším šestým hráčem. Bohužel to nestačilo,“ uzavřel Martinec.

Hradec Králové - Pardubice 2:3

Fakta - branky a nahrávky: 16. Šťastný (Freibergs, Jasper), 31. Šťastný (Pavelka) – 2. Čerešňák (A. Musil), 10. Radil (Sedlák, Paulovič), 30. Kaut (Paulovič, Hájek). Rozhodčí: Mrkva, Ondráček – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:1. Diváci: 6332. Třetiny: 1:2, 1:1, 0:0.

Mountfield HK: Lukáš – Kalina, Blain, Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – Šťastný, Miškář, Estephan – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Zachar, Jergl - Pavlík, Pilař, Eberle. Trenér: Martinec

HC Dynamo Pardubice: Will – Hájek, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Paulovič, Sedlák, Kaut – R. Kousal, Zohorna, Radil – Mandát, Poulíček, Cienciala – Říčka, A. Musil, Pochobradský. Trenér: Varaďa