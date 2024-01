Dvakrát v utkání vedli, ale ani to ke třem bodům nevedlo. Hokejisté Hradce Králové potvrdili přízvisko remízoví králové. Popáté v řadě jejich duel nepoznal po 60. minutách vítěze. Svěřenci trenéra Tomáše Martince v posledním lednovém domácím zápase padli s Vítkovicemi 3:4 po samostatných nájezdech.

Tipsport extraliga, 39. kolo: Hradec Králové - Vítkovice. | Foto: Lubomír Douděra

„Je to příběh několika posledních zápasů. My se musíme naučit, jak vyhrávat za tři body. Ne v prodlouženích ani nájezdech, začíná to být fakt nudné,“ bědoval francouzský útočník Jordann Perret.

Východočeši po úvodní brance Ridery vývoj utkání do první sirény otočili po brankách Eberleho a Tamášiho. Soupeř srovnal na začátku třetí třetinyz přesilovky. Ve 48. minutě však Lvům vrátil ztracené vedení Šťastný.

FOTO: Jak jinak než remíza! Mountfield dvakrát přišel o vedení a má jen bod

Hradec si kráčel pro tři body, jenže duel k nim znovu nedotáhl. 77 vteřin před třetí sirénou Ostravané srovnali krok. Pak už následovala ohraná písnička. Pokud Mountfield v prodloužení nedá gól, na nájezdy prohraje (v sezoně z osmi pokusů vyhrál pouze jednou).

„Je to o štěstí, prostě padesát na padesát. V Plzni jsme ho měli my, teď bohužel ne,“ pokračoval Perret.

Náročný extraligový program pokračuje už pátečním kolem. Hokejisté ze soutoku Labe a Orlice se představí na ledě rozjeté Komety. Ta sice v posledním utkání padla, předtím však pětkrát v řadě vyhrála. „V Brně je to vždy složité. Pojedeme to tam odpracovat a vyhrát za tři body, protože to opravdu potřebujeme,“ uzavřel Perret.