Páteční extraligový duel mezi Hradcem Králové a Kladnem (18.00) přinese jeden velmi emotivní návrat. Dlouholetý kapitán Mountfieldu se opět ukáže na soutoku Labe a Orlice, tentokrát však poprvé v roli soupeře, když bude hájit barvy Rytířů.

Radek Smoleňák ještě v dresu hradeckého Mountfieldu. | Foto: ČTK

„Mám to už zakroužkované v kalendáři a jsem moc zvědavý, jak to celé bude probíhat. Těším se, ale až budu ke stadionu a do města přijíždět, bude to pro mě hodně zvláštní,“ řekl zkušený forvard v rozhovoru pro klubový web Lvů.

A není se čemu divit. Smoleňák v Hradci Králové strávil šest krásných let, klubu pomohl k historickým úspěchům, jakými jsou druhé místo v extralize, vítězství v základní části či stříbru v Lize mistrů. „Emoce budou určitě velké. Samozřejmě vím, že hraju za Kladno, kde jsem vyrůstal a dostal se k hokeji. Jedu do Hradce vyhrát, ale jednoduché chvíle to nebudou,“ přiznává známý hokejový tvrďák.

ROZDÍLNÁ FORMA

Oba týmy se nacházejí v naprosto odlišném rozpoložení. Svěřenci trenéra Tomáše Martince dokázali z posledních pěti duelů čtyřikrát vyhrát, naopak Kladno se po dobrém období zaseklo a nebodovalo už pětkrát v řadě, což je znát i na postavení v tabulce.

Zatímco Mountfield se pomalu dere nahoru a současně je sedmý, Středočeši jsou předposlední jenom s dvoubodovým polštářem na poslední Mladou Boleslav.

Favorit je tak více než jasný, na druhou stranu, co když v pátek večer přijde na scénu faktor Smoleňák? Většina hradeckých fanoušků se s dlouholetým kapitánem přijde rozloučit, a to je správný čas na velké představení.

Takhle vítali fanoušci Kladna Radka Smoleňáka.Zdroj: Deník/Filip Ardon