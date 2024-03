Ano, Pardubice budou v derby proti Hradci Králové favoritem. Mountfield má ale svoje zbraně, které mohou papírové předpoklady zvrátit. Deník vybral pět důvodů, proč by mohli být svěřenci trenéra Tomáše Martince úspěšní.

Hradecká radost z gólu v předkole proti Vítkovicím. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

1. MUŽ S MASKOU

Příchod Lukáše Paříka do Hradce Králové před koncem základní části, kdy se měl o místo porvat s Janem Lukášem a Eetu Laurikainenem, nebyla žádná velká sázka na jistotu. Mladý dvaadvacetiletý gólman se však po Bílou věží okamžitě našel, podával skvělé výkony a stal se jasnou jedničkou. Vše potvrdil v předkole proti Vítkovicím, kde na něj sice nechodilo moc střel, ale tým podržel v klíčových momentech. Pokud branku zavře, může deptat pardubické střelce a Lvy klidně popostrčit do semifinále. Loni to Mountfieldu naprosto stejně vyšlo s Machovským, tak proč si to teď nezopakovat s Paříkem.

2. NEMAJÍ CO ZTRATIT

Jasně mají, ale rozhodně ne tolik, co Pardubice. Mountfield do čtvrtfinálové série bude vstupovat jako „chudý“ příbuzný. Dynamo má největší rozpočet i hvězdy a jediný možný cíl – titul. To Hradec už letošní sportovní cíl postupem do čtvrtfinále splnil. Teď může hrát naprosto v klidu, což může být rozhodující. A přesto, že nemá ve svém středu taková jména, kvalitu má ohromnou. Pokud se hráči uvolní, budou plnit pokyny a budou hrát svůj nepříjemný styl hokeje, je šance Goliáše skolit.

3. VÝBORNÍ BRUSLAŘI

Každý proti nim nerad hraje. Mountfield je v extralize vyhlášený tím, že patří mezi nejvíce bruslivé týmy. Svým aktivním pojetím hry dělá problémy všem obranám napříč soutěží. Většinou je i hodně na puku a na soupeřovi gólmany pálí jeden puk za druhým. Pokud ve své hře vytrvá i proti Pardubicím, bude se tlačit do branky a hlavně dokáže dávat špinavé góly, případný jeho postup nemusí být žádnou utopií.

4. FAKTOR OKULIAR

Loni byl velkým objevem Tomáše Martince a Aleše Kmoníčka. Letos tenhle slovenský forvard ukázal, že extraligu přerůstá. Zajímaly se o něj kluby ze slavné NHL, on ještě počkal a v základní části patřil mezi nejlepší. O korunku pro krále střelců bojoval až do posledního kola, nakonec nasázel 24 branek. Na začátku sezony Lvy doslova táhl, teď se k němu přidávají i ostatní. Jednoznačně největší hvězda Mountfieldu.

5. SOUDRŽNOST

Loni si Hradec dokráčel pro extraligové stříbro. Naučil se vyhrávat série na čtyři vítězné duely. Navíc kádr zůstal hodně pohromadě. Základní část sice nevycházela podle předpokladů, pořád se dělo něco neočekávaného. Gólmani, doping, remízy… Všechno tohle ale kabinu posílilo, navíc se do hry vrátili Kevin Klíma a Grame McCormack, kteří odpykali trest. Jsou odpočatí, motivovaní a pozitivní náladu přenesli na spoluhráče. Všechno si začalo sedat už na konci základní částí a Mountfield to potvrdil i v předkole. Buldok, kterým Klíma je, klidně překlopí pomyslné mističky vah na hradeckou stranu.

