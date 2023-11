Zběsilé zápasové tempo na konci listopadu pokračuje. Mountfield zítra odehraje od pátku už čtvrtý duel. V ČPP aréně tentokrát přivítá velice atraktivního protivníka, přijede Sparta. Utkání začne v 18 hodin.

Extraliga - 23. kolo: Mountfield HK - HC Olomouc. | Foto: Lubomír Douděra

Pražané nabrali velkou formu. Z posledních jedenácti duelů odešli poraženi pouze dvakrát a v tabulce jsou na druhém místě. „Určitě budou jezdit. Teď je každý duel náročný, systémy do obrany jsou propracované. Rozhodně to bude dobrý zápas. Musíme se na to připravit a hlavně si fyzicky oddechnout,“ říká před zítřejším mačem hradecký útočník Alex Tamáši.

Úvod jsme prospali, ale ukázali jsme charakter, řekl po výhře nad Kohouty Tamáši

Slovenský hokejista v minulém zápase proti Olomouci nastartoval obrat Východočechů, když se jim nepovedl začátek a rychle prohrávali 0:2. Tamáši však do první sirény snížil a Hradec nakonec dokonal velký obrat, když Hanáky přestřílel 5:3. „Těžký zápas. Je znát, že máme zápasy v nohách. Na obou stranách bylo vidět, že chyběly síly. My jsme úvod trošku prospali, ale z 0:2 jsme ukázali charakter mužstva a dokázali jsme to otočit,“ popisoval po utkání.

V minulosti přitom zápasy Lvů s Kohouty často bývaly hodně urputné a oba celky spíše vsázely na neprostupnou defenzívu. „Každý zápas je jiný, možná měli takovou taktiku, že to zkusí otevřít, my jsme si toho všimli, proměnili šance a dali góly,“ pokračuje hradecká pětadvacítka.

Hodnocení zápasu Hradec - Olomouc

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Hokejistům ze soutoku Labe a Orlice se už po několikáté nepovedl začátek duelu. „Jde hlavně o těch prvních deset minut, kdy si říkáme, abychom hráli jednoduše, nic nevymýšleli, protože úvody bývají našlápnuté a jak tým začne, tak je zvyklý končit. Naštěstí proti Olomouci to tak nebylo. V šatně jsme si o první přestávce řekli pár věcí a pozvedli jsme hru,“ uvedl Tamáši.

Mountfield bude chtít znovu udělat radost svým fanouškům, když v sezoně už zažil hluché období, kdy se mu na domácím ledě nedařilo. „Měsíc zpátky jsme tam měli deku. Na druhou stranu si myslím, že to v průběhu sezony postihne každý tým. Možná je dobře, že to přišlo takhle na začátku a teď šance, které si vypracováváme, proměňujeme a je to dobré,“ uzavírá rodák z Rímavské Soboty.