Do Hradce míří vedoucí Sparta: Musíme se odrazit od špinavých gólů, velí kapitán

Výsledkové trápení, termín dohrávky, neatraktivní soupeř. Na středeční mač Mountfieldu HK s Mladou Boleslaví nedorazily do hlediště ani tři tisícovky diváků. Východočeši proti Bruslařům potvrdili špatnou formu a do té doby s posledním mančaftem extraligy prohráli 2:3 po prodloužení. To znamená jediné, v pátečním domácím duelu proti nadupané Spartě (18 hodin) potřebují konečně vyhrát.

Extraliga - dohrávka 29. kola: Mountfield HK - BK Mladá Boleslav. | Foto: Lubomír Douděra