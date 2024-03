Mezi Hradcem Králové a ostravskými Vítkovicemi se vytvořila velká rivalita. Ta vznikla během loňského semifinále a pokračovala vlastně celou sezonu kvůli dopingové kauze tří hradeckých hráčů. Teď se oba týmy utkají v předkole play off. Očekávat se dají vyrovnaná utkání, velké emoce na ledě i v hledišti. Série startuje ve městě pod Bílou věží ve středu v 18 hodin, pokračovat bude ve čtvrtek. Do Ostravy se pak přesune na víkend.

Atmosféra v ČPP aréně po vstřelené brance. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Bude to vyhrocená série,“ přikyvuje útočník Mountfieldu David Šťastný. To vše už naznačily mače v základní části. Je to hříčka osudu, že se Lvi s Riderou utkají hned na začátku vyřazovací části, když spolu mají takovou minulost, která leží minimálně vítkovickým fanouškům pořád v žaludku.

Ačkoli loni Hradec vedl už 3:0 na zápasy, svěřenci tehdejšího trenéra Miloše Holaně se vzepjali k velkému výkonu, i přes nejdelší prodloužení v historii české nejvyšší soutěže se podařilo sérii srovnat. Bránu do finále však nakonec v nastavení sedmého klání otevřel Lvům přesnou ranou Oliver Okuliar.

CHTĚLI BÝT VÝŠ

Oba sokové před startem extraligového ročníku pomýšleli mnohem výš. Vítkovice se trápily od samého začátku a nedokázaly navázat na předchozí sezonu. Mountfield to měl jako na houpačce, což souviselo hlavně s tím, že musel řešit nečekané problémy, kterých bylo během roku opravdu hodně.

Vše začalo nekonečně se táhnoucí dopingovou kauzou, pokračovalo přes kolotoč maskovaných mužů, kteří se střídali v hradecké brance. Forma kolísala.

Jergl zařídil start doma: Nejsme tým, který by chtěl začínat venku

Před play off to však vypadá na soutoku Labe a Orlice mnohem příznivěji. V brance se usadil zatím velmi jistý Lukáš Pařík. Tři dopingoví hříšníci si odpykali svoje desetiměsíční tresty a už jsou zpátky v zápasovém módu. Lvi navíc v posledním kole Ostravany přemohli, zajistili si začátek série doma a psychologickou výhodu. „Chtěli jsme začínat doma, vždycky je to lepší. Moc se na to těším,“ pokračuje Šťastný.

PRODLOUŽENÍ ČI NÁJEZDY

Při pohledu na výsledky vzájemných zápasů, kde koho napadne, jestli můžou být vůbec vyrovnanější. Z posledních jedenácti duelů byl po šedesáti minutách výsledek nerozhodný hned osmkrát. Loni v semifinále se prodlužovalo v pěti případech. V letošní základní části ze čtyř duelů třikrát.

„Samozřejmě doufáme, že budeme vyhrávat v základní hrací době, ale pokud by nastalo prodloužení, tak se na to musíme připravit a být třeba zkušenější, než ten minulý rok,“ uvedl gólman Vítkovic Lukáš Klimeš, který byl nejúspěšnějším brankářem základní části napříč celou extraligou.

Ostravanům bude určitě chybět útočník Dominik Lakatoš, který v posledním semifinále táhl celek z moravskoslezské metropole za obratem, což potvrdil kouč Pavel Trnka. „Není aktuální, že by se do sestavy vrátil. Je zraněný.“

Hradec si z Vítkovic odvezl to, co chtěl. Začne doma! „Předkrm“ přinesl emoce

Je jisté, že kdo udrží chladnější hlavu, bude mít výhodu. „Může se stát, že to někdy ulítne, ale jsme zkušení hráči a doufám, že si emoce pohlídáme. Bude to play off hokej a tam je trošku jiný metr. Rozhodovat mohou zbytečná vyloučení,“ myslí si Šťastný.

A co lze očekávat na ledě? „Bude tam strašně moc osobních soubojů, celkově čekám vyhrocenější sérii. My nesmíme propadat a když si to pohlídáme, věřím, že budeme úspěšní,“ uzavírá Šťastný.