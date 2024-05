Mladý hradecký talent Štěpán Černý podepsal na východě Čech první profesionální smlouvu. Sedmnáctiletý bek strávil loňskou sezonu v juniorce, zahrál si za reprezentační sedmnáctku i osmnáctku a v létě zabojuje o nominaci na prestižní turnaj Hlinka Gretzky Cup. Hlavní kouč extraligového celku a šéftrenér mládeže Tomáš Martinec si ho navíc vzal do přípravy A-týmu.

Štěpán Černý. | Foto: Mountfield HK

„Je skvělé, že se další Hradečák rozhodl spojit svou budoucnost s organizací Mountfieldu HK. Štěpán je velmi chytrý a talentovaný hokejista. Věřím, že pokud bude dál s pokorou pracovat, tak se i přes svou subtilnější postavu může brzy prosadit v A-týmu,“ řekl klubovému webu Martinec.

Černý si o profesionální smlouvu a hlavně o přípravu s muži řekl v minulé sezoně, kdy nastupoval v juniorce. Tam získal 32 kanadských bodů za tři vstřelené branky a 29 asistencí, čímž se zařadil mezi nejproduktivnější obránce celé soutěže.

„Myslím, že je to velmi pozitivní zpráva pro Hradec a i pro další odchovance. Pokračujeme v trendu zapojování mladých nadějných odchovanců do A-týmu. Štěpán patří k velkým talentům naší juniorky, byť ještě v minulé sezoně byl svým věkem dorostenec. I jeho chceme postupně zapojovat do A-týmu, ale předpokládáme, že příští ročník stráví především v naší juniorce,“ uvedl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Do přípravy áčka se navíc zapojil i třiadvacetiletý Štěpán Pokorný, jen se na soutok Labe a Orlice vrací z Ameriky, když poslední čtyři roky nastupoval v univerzitní NCAA.