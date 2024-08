Hrdinou úterního špílu byl zkušený bek Filip Pavlík. Ten se právě během loňské sezony do Boleslavi z východu Čech přesunul, teď dvakrát překonal domácího gólmana Stanislava Škorvánka.

„Samozřejmě každý zápas je o tom, že hráč chce dát gól. Co se konkrétně tohohle týče, tak ano, byl jsem v Hradci dlouho. Vzpomínky z hlavy nevymažete. Je to vždycky trochu jiné, když se vracíte někam, kde jste dlouho hrál,“ řekl po zápase teď už boleslavský obránce. Toho po zápase vyvolávali i domácí fans. „Je to od nich hezké, že na mě nezapomněli,“ dodal Pavlík.

Duel byl přitom vyrovnaný. Na úvodní Pavlíkův gól reagoval lotyšský útočník ve službách Hradce Oskars Batna.

I prostřední perioda skončila nerozhodně. Bruslaře nejprve poslal do vedení David Dvořáček, vzápětí na 2:2 srovnal Štěpán Pokorný. Ve třetí třetině ale už pálili pouze Středočeši. Vítěznou branku trefil Vojtěch Hradec a Pavlík dal druhým zásahem razítko na boleslavském vítězství.

„Od začátku až do konce nám chyběl pohyb a nasazení v osobních soubojích. Soupeř působil takový větší a dravější, zatímco my jsme působili unaveně. Zápas nám v podstatě zlomily dva góly z předbrankového prostoru, kde byla Boleslav silnější. Když jsme my v závěru měli dvě skrumáže před jejich brankou, nedokázali jsme to tam dotlačit. Musím říct, že výsledek je zasloužený,“ ohlédl se za posledním zápasem Martincův asistent Peter Frühauf.

PRVNÍ START

Velkou premiéru za A-tým Mountfieldu HK si odbyl teprve sedmnáctiletý talentovaný obránce Štěpán Černý. „Těšil jsem se moc. Zahrát si za áčko chce každý. Jsem za tu šanci rád,“ uvedl.

Na přípravný duel si našlo cestu téměř 1600 fanoušků. „Jsme rádi, že přišli. Všichni to vnímáme a moc nám pomáhají,“ uzavřel Černý, jenž se nedávno vrátil z Hlinkova memoriálu, kde s reprezentační osmnáctkou vybojoval stříbrné medaile.

Mountfield HK – BK Mladá Boleslav 2:4

Fakta - branky a nahrávky: 9. Batna (Šťastný), 34. Pokorný (Lang) – 7. Pavlík, 31. Dvořáček (Gewiese, Lintuniemi), 52. Hradec (Skalický, Havlín), 54. Pavlík (Doležal). Rozhodčí: Hribik, Zeliska - Brož, Špůr. Vyloučení: 4:8. Bez využití. Diváci: 1595.

Hradec: Škorvánek – Freibergs, Blain, Kalina, Mudrák, Pavelka, Bučko, Černý – Perret, Batna, Šťastný – Novotný, Tamáši, Jergl – Chalupa, Estephan, Moravec – Pokorný, Štohanzl, Lang.

Mladá Boleslav: Furch – Pyrochta, Havlín, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík, Pavlík – Skalický, Fořt, Doležal – Rekonen, Hradec, Lakatoš – Dvořáček, Buchtele, Stránský – Malát, Závora, Král.